George Russell 30 GP ohne Punkte: «Herz gebrochen»

​Williams-Fahrer George Russell bliebt auch in seinem 30. Formel-1-WM-Lauf ohne Punkte, dabei sah es zwischendurch im Toskana-GP für den Mercedes-Piloten so gut aus. «Mein Herz ist gebrochen.»

Mercedes-Zögling George Russell ist in Mugello zum zweiten Mal nach Hockenheim 2019 Elfter in einem Formel-1-WM-Lauf geworden, damit bleibt er auch im 30. Grand Prix ohne Punkte. Nur fünf Fahrer sind noch länger ohne WM-Zähler geblieben: Luca Badoer (51 GP), Charles Pic (39), Max Chilton (35), Brett Lunger (34) und Toranosuke Takagi (32).

Dabei balgte sich Russell munter mit Piloten, die am Ende alle punkteten – Kimi Räikkönen, Charles Leclerc und Sebastian Vettel. Der Mercedes-Junior hielt sich phasenweise mühelos vor den beiden Ferrari auf Rang 9, und alles sah nach den ersten WM-Punkten des Engländers aus. Doch dann leistete sich Russell einen schlechten dritten Start, fiel zurück, und es gelang ihm nicht mehr, sich in den letzten dreizehn Runden unter die Top-10 zu arbeiten.

«Mein Herz ist gebrochen», stöhnte der 22-Jährige. «Das ganze Team hatte so geschuftet, um uns nach vorne zu bringen, und ich konnte den neunten Platz so gut halten, dass ich wirklich dachte – dieses Mal klappt es. Der Wagen fühlte sich prima an. Sebastian und Charles hinter mir konnten auf gleichen Reifen nicht schneller fahren. Dann hat die Unterbrechung wegen des Unfalls von Stroll alles zunichtegemacht.»

«Ich weiss nicht, wieso ich beim dritten Start so schlecht weggekommen bin. Ich habe nichts anders gemacht als sonst auch. Vielleicht lag es daran, dass die Reifen nicht ideal aufgewärmt waren. Ich bin bitter enttäuscht, denn wir hätten uns Punkte verdient gehabt.»

Die letzte Punktefahrt von Williams: Rang 10 von Robert Kubica im chaotischen Regen-GP von Hockenheim, am 28. Juli 2019.





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0