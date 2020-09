Christian Horner zum Mugello-GP: «Bittersüss»

​Freud und Leid liegen in der Formel 1 nahe beieinander, das erlebte im Mugello-GP auch Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner: «Das war bitterbüss – Rang 3 für Alex Albon, aber Ausfall von Max Verstappen.»

Red Bull Racing-Fahrer Alexander Albon hat beim Grossen Preis der Toskana in Mugello seinen ersten Podestplatz in der Formel 1 errungen, als erster GP-Pilot aus Thailand. RBR-Teamchef Christian Horner freut sich sehr über die Leistung des 24jährigen Londoners: «Alex hat das ganze Wochenende lang prima gearbeitet, und er zeigte einige packende Überholmanöver, um diesen dritten Rang zu erobern.»

Aber Horner sagt auch: «Dieses Rennen war für uns eine bittersüsse Erfahrung. Denn bei aller Freude über Albon konnte Max Verstappen leider im Rennen nicht zeigen, wozu er imstand gewesen wäre. Dabei war das Qualifying für ihn so vielversprechend verlaufen, und er hatte für das Rennen ein wirklich gutes Gefühl.»

«Zunächst sah alles gut aus, und er kam von seinem Startplatz wunderbar weg. Er lag schon neben Lewis Hamilton. Aber dann kam es zu einem Leistungsverlust, Max fiel ins Mittelfeld zurück, wo er von einem Gegner ins Kiesbett geschubst wurde.»

«Das ist unheimlich enttäuschend für ihn, denn wir haben im späteren Verlauf des Grand Prix erlebt, dass wir gut bei der Musik waren. Unserer Partner von Honda sind noch bei der Analyse, was hier schiefgelaufen ist.»



Honda-Technikchef Toyoharu Tanabe: «Wir müssen zuerst ergründen, wie es zu diesem Problem kommen konnte. Danach entscheidet sich, wie wir bei dem Einsatz unserer Triebwerke weitermachen.»



Der Motor von Max Verstappen wird im englischen Honda-Werk zerlegt, derweil in der Forschungs- und Entwicklungsabteilung von Sakura (Japan) die Renndaten analysiert werden.



Nach dem zweiten Ausfall in Folge und seinem dritten in der Saison 2020 liegt Max Verstappen in der Fahrer-WM als Dritter bereits 80 Punkte hinter Leader Lewis Hamilton.





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash

WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0