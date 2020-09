Hans Stuck über Sebastian Vettel: «Kluger Schachzug»

​Der deutsche Sportwagen-Weltmeister und zweifache Le-Mans-Sieger Hans-Joachim Stuck sagt über Sebastian Vettel: «Von Ferrari zu Aston Martin zu ziehen, das ist ein verdammt kluger Schachzug.»

Als die Formel 1 nach Mugello kam, dominierte ein Thema: Der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel hat bei Aston Martin unterzeichnet, der 53fache GP-Sieger fährt für das heute Racing Point genannte Team neben dem jungen Kanadier Lance Stroll.

Der 69jährige Hans-Joachim Stuck – mit Porsche 1985 Sportwagen-Weltmeister geworden und 1986/1987 Le-Mans-Sieger – freut sich, dass Vettel in der Formel 1 bleibt. «Bei Ferrari läuft es momentan nicht, und ich halte es für ganz schwierig, in dieser Saison noch aufzuholen», so der 74fache GP-Teilnehmer im AvD Motorsport Magazin von Sport1. «Wenn man am Anfang einer Saison mal Rückstand hat, dann ist es fast unmöglich, das wettzumachen. Es entwickeln sich ja alle weiter. Die Italiener müssen jetzt schon anfangen, sich auf das nächste Jahr zu konzentrieren.»

Ferrari wollte nicht mehr mit Vettel arbeiten, sie setzen ab 2021 auf Charles Leclerc und Carlos Sainz. Hans-Joachim Stuck zum Wechsel von Vettel zu Aston Martin: «Die anderen guten Cockpits waren alle weg. Aber man weiss nie, wie die Zukunft ausschaut. Vettel ist mit dem Mercedes-Motor, dem aktuell besten Formel-1-Triebwerk, auf dem richtigen Weg. Das war vielleicht ein verdammt kluger Schachzug.»

Zur kommenden Zusammenarbeit zwischen dem GP-Routinier Vettel und dem jungen Stroll meint Stuck: «Das mit einem jüngeren Teamkollegen kennt Vettel ja schon von Ferrari. Da hat er sich im ersten Jahr mit Charles Leclerc hervorragend aus der Affäre gezogen. Er hat sich da mental rausgearbeitet und am Ende dem Leclerc gezeigt, wo der Hammer hängt. Ich glaube, dass ihm das auch mit Stroll gelingt.»





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0