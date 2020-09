Imola-GP der Emilia Romagna: 13.147 Fans erlaubt

​Erstmals seit 2006 wird im Autodromo Enzo e Dino Ferrari ein WM-Lauf stattfinden, am 1. November als Grosser Preis der Emilia Romagna. Regionalpräsident Stefano Bonaccini erlaubt pro Tag 13.147 Fans.

Erstmals in einer Formel-1-Saison finden drei WM-Läufe in Italien statt, nach dem Grand Prix von Italien in Monza (6. September) und dem Toskana-GP in Mugello eine Woche danach wird am 1. November auch in Imola gefahren, erstmals seit 2006 und unter der Bezeichnung Grosser Preis der Emilia Romagna.

Es war immer die Absicht der Pistenbetreiber, Zuschauer zuzulassen, nun hat Stefano Bonaccini, Regionalpräsident der Emilia Romagna, entschieden, wieviele das sein werden – 13.147 am Samstag, 31. Oktober, wenn ein freies Training und die Qualifikation gefahren werden, 13.147 auch am Renntag.

Erstmals wird die Formel 1 in Imola ohne Zwang an nur zwei Tagen antreten; weil der Tross zu Beginn der Woche von Portugal auf dem Weg nach Imola ist und weil Formel-1-Sportchef Ross Brawn schon lange mit einem Zweitageskonzept experimentieren wollte.

In der Emilia Romagna sind für Grossveranstaltungen eigentlich nur maximal 1000 Menschen erlaubt. Bonaccini hat für das Autorennen eine Ausnahmegenehmigung erteilt, weil er vom Sicherheitskonzept überzeugt ist, das Uberto Selvatico Estense vorgelegt hat, Chef von Pistenbetreiber Formula Imola.



Das Konzept sieht vor: Maximal 1000 Besucher pro Tribüne, ausgeklügelte Parksysteme, damit die Fans in «Social Distancing» zu ihren Sitzplätzen gelangen, mindestens drei freie Sitze zwischen Kleingruppen.





Formel-1-WM 2020

5. Juli: Grand Prix von Österreich (Red Bull Ring)

12. Juli: Grand Prix der Steiermark (Red Bull Ring)

19. Juli: Grand Prix von Ungarn (Hungaroring)

2. August: Britischer Grand Prix (Silverstone Circuit)

9. August: 70th Anniversary Grand Prix (Silverstone Circuit)

16. August: Grand Prix von Spanien (Circuit de Barcelona-Catalunya)

30. August: Grand Prix von Belgien (Circuit Spa-Francorchamps)

6. September: Grand Prix von Italien (Autodromo Nazionale di Monza)

13. September: Grand Prix der Toskana (Autodromo Internazionale del Mugello)

27. September: Grand Prix von Russland (Sochi Autodrom)

11. Oktober: Grosser Preis der Eifel (Nürburgring)

25. Oktober: Grand Prix von Portugal (Autódromo Internacional do Algarve)

1. November: Grand Prix der Emilia Romagna (Autodromo Internazionale Enzo e Dino Ferrari)

15. November: Grand Prix der Türkei (Intercity Istanbul Park)

29. November: Grand Prix von Bahrain (Bahrain International Circuit)

6. Dezember: Rolex Sakhir Grand Prix (Bahrain International Circuit)

13. Dezember: Grand Prix von Abu Dhabi (Yas Marina Circuit)





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0