Formel-1-Rennchef Michael Masi: «Beleidigend»

​Weltmeister Lewis Hamilton hat angedeutet: Beim rollenden Neustart solle die Spannung erhöht werden, das kompromittiere die Sicherheit. Formel-1-Rennchef Michael Masi: «Diese Unterstellung ist beleidigend.»

Die Formel-1-Fans erinnern sich: Safety-Car-Phase gleich nach dem Start zum Toskana-GP in Mugello, als es zu einer Mehrfachkollision zwischen Räikkönen, Gasly und Grosjean kam, Carlos Sainz auf der Bahn stand, umgedreht von Stroll, und Max Verstappen im Kiesbett endete, angeschubst von Räikkönen. Richtig wild wurde es dann beim rollenden Neustart: Spektakulärer Massencrash, vier weitere Fahrer aus dem Grand Prix, und sie konnten von Glück reden, nicht schwer verletzt worden zu sein.

Formel-1-Champion Lewis Hamilton sagte nach dem Mugello-GP: «Da wird versucht, mehr Spannung zu erzeugen, und damit werden Leute in Gefahr gebracht. Das Licht des Safety-Cars wird später und später ausgeschaltet (als Zeichen, dass das Rennen wieder freigegeben wird, M.B.), und alle kämpfen um einem möglichst gute Ausgangsposition. Das war heute über der Grenze.»

Solche Aussagen lässt Formel-1-Rennchef Michael Masi nicht auf sich sitzen. Der Australier sagt: «Aus FIA-Sicht steht die Sicherheit im Mittelpunkt, Punkt, Abschnitt, Ende der Geschichte. Es ist zentraler Teil meiner Arbeit als Renndirektor und Sicherheitsdelegierter, die Sicherheit und Integrität des Sports zu bewahren. Und ich finde es beleidigend, wenn etwas Anderes behauptet wird.»

«Die Fahrer könnten so viel kritisieren, wie sie wollen. Es gibt keinen Anlass für die FIA, am ganzen Prozedere etwas zu ändern. Wir haben zwanzig der besten Fahrer der Welt. Aber auch für sie gilt: Das Safety-Car schaltet das Licht ab, nun wissen alle – es wird in die Boxengasse abtauchen. Ab da beschreiben die Regeln klar das Pistenverhalten, also an welchem Punkt wieder Gas gegeben werden darf. Im Rahmenprogramm vom Sonntag hatten wir eine vergleichbare Situation in der Formel 3, und die jungen Fahrer haben das besser gemacht als die GP-Stars, ohne Unfall.»

Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0