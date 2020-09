Zeitverschiebung: Der Russland-GP im Fernsehen

Am kommenden Wochenende steht der Russland-GP auf dem Programm. Lewis Hamilton kann den nächsten Schritt Richtung siebtem WM-Titel machen.

Sechs Siege in neun Rennen, 190 Punkte und damit 55 Zähler Vorsprung auf seinen ersten Verfolger Valtteri Bottas: Lewis Hamilton rast seinem siebten WM-Titel entgegen. Beim Russland-GP am kommenden Wochenende kann der Brite den nächsten Schritt machen.

Max Verstappen hat den Kampf nach neun Rennen bereits aufgegeben. Er ist Gesamtdritter und hat bereits 80 Punkte Rückstand auf Hamilton. «Für mich persönlich ist das vorbei», sagte er im ORF: «Wenn du so weit weg bist und auch noch zu langsam bist, wird das nicht passieren. Wir wollen trotzdem jedes Wochenende gewinnen. Aber die Meisterschaft, das ist vorbei», sagte Verstappen.

«Ich habe es akzeptiert, dass dieses Jahr nicht so läuft, wie es sein muss. Ich hoffe, dass wir nächstes Jahr näher dran sein werden an Mercedes. Ich glaube nicht, dass wir die schlagen werden. Mit Corona kannst du nicht so viel ändern am Auto. Aber ich hoffe, dass es 2022, mit dem neuen Reglement, eine neue Ausrichtung gibt für uns», so Verstappen.

Der seit 2014 ausgetragene Große Preis von Russland geht nach unserer Zeit schon um 13.10 Uhr los. In Sotschi ist es dann 14.10 Uhr.

Das Qualifying läuft ebenfalls früher, um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Damit Sie keine Minute verpassen, haben wir die wichtigsten Sendezeiten Ihrer Lieblingssender zusammengestellt.

Russland-GP im Fernsehen

Freitag, 25. September 2020

5.30: Sky Sport 1 – Toskana-GP Wiederholung

9.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

10.00–11.30: 1. Freies Training

11.50: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.40: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs Wiederholung

13.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

13.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.00–15.30: 2. Freies Training

15.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

19.05: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 26. September

3.00: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

4.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

6.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

7.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs Wiederholung

10.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.00–12.00: 3. Freies Training

12.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz nach Qualifying

19.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 27. September

3.20: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

8.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.25: Sky Sport 2 – Pressekonferenz nach Qualifying

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.55: RTL – Siegerehrung und Highlights

15.00: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

16.00: Sky Sport 2 – Russland-GP Wiederholung