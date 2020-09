Nico Hülkenberg strahlt: Verlobung in Venedig

Egle Ruskyte und Nico Hülkenberg in Venedig

​Der Emmericher Nico Hülkenberg arbeitet an einem neuen Formel-1-Vertrag, um 2021 wieder vollzeitig in der Königsklasse tätig zu sein. Abseits der Rennstrecke läuft es prima: Verlobung mit der Lettin Egle Ruskyte.

Romantischer geht es fast nicht: In der Traumstadt Venedig hat Nico Hülkenberg seiner lettischen Freundin Egle Ruskyte einen Heiratsantrag gemacht, und sie hat ja gesagt – das 33jährige Model Egle Ruskyte bestätigt auf Instagram auf ihrem Account the_crochet_girl: «Mrs and Mr Hülkenberg in spe», mit dem Emoji eines Verlobungsrings und dem Hashtag loveyou. Nico selber hat auf Instagram zum Bild mit Egle und Zwergspitz Zeus den Text gepostet: «Familienporträt.»

Ruskyte arbeitet als Model, Modedesignerin und Influencerin, sie und der Le-Mans-Sieger von 2015 kennen sich seit fünf Jahren. Schon im vergangenen Jahr hatte der WM-Siebte von 2018 angedeutet, wo für das Paar die Reise hingehen wird. Damals sagte Hülkenberg gegenüber dem Kölner Express: «Sie ging mir immer neue Kraft. Auf jeden Fall ist sie eine Frau zum Heiraten.»

Wann und wo der Bund der Ehe geschlossen wird, steht noch nicht fest.

Nico Hülkenberg hat in der Formel 1 bislang 178 Rennen bestritten, 2020 aber nur einen Grand Prix: als Notnagel für Sergio Pérez, nachdem der Mexikaner positiv auf SARS-CoV-2 getestet worden war und in Silverstone pausieren musste. Für 2021 strebt Nico die Rückkehr als Vollzeit-GP-Pilot an, Chancen gibt es bei Alfa Romeo und Haas.





