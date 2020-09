Russland-GP im Fernsehen: Vorsicht, Zeitverschiebung!

​Nach neun WM-Läufen in nur elf Wochen konnte der Formel-1-Tross einmal durchatmen, nun geht es in Sotschi (Russland) weiter. Vorsicht – gefahren wird an der Schwarzen See zu anderen Zeiten als gewohnt.

Seit Anfang Juli kann die Formel 1 ihre auf 17 Rennen verkürzte Saison fahren. Lauf 10 findet am 27. September an der Schwarzen See statt, in der Olympia-Stadt Sotschi. Wir haben uns inzwischen daran gewöhnt: In der Regel starten Formel-1-Rennen in Europa um 15.10 Uhr. Doch Ausnahmen bestätigen die Regel, vor allem durch die Zeitverschiebung.

Der seit 2014 ausgetragene Grosse Preis von Russland geht nach unserer Zeit schon um 13.10 Uhr los. In Sotschi ist es dann 14.10 Uhr. Das Qualifying läuft ebenfalls früher, um 14 Uhr mitteleuropäischer Sommerzeit. Damit Sie keine Minute verpassen, haben wir die wichtigsten Sendezeiten Ihrer Lieblingssender zusammengestellt.



Russland-GP im Fernsehen

Freitag, 25. September 2020

5.30: Sky Sport 1 – Toskana-GP Wiederholung

9.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

10.00–11.30: 1. Freies Training

11.50: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs

13.40: Sky Sport 1 – Pressekonferenz Teamchefs Wiederholung

13.55: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

13.55: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

14.00–15.30: 2. Freies Training

15.45: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

19.05: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 26. September

3.00: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

4.30: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

6.00: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

7.30: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs Wiederholung

10.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

11.00–12.00: 3. Freies Training

12.45: Sky Sport 2 – 3. Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz nach Qualifying

19.00: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 27. September

3.20: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

8.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

11.25: Sky Sport 2 – Pressekonferenz nach Qualifying

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.30: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.55: RTL – Siegerehrung und Highlights

15.00: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

16.00: Sky Sport 2 – Russland-GP Wiederholung





Toskana-GP 2020, Mugello

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31:55,955h

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +4,942 sec

3. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +7,910

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +10,476

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +15,638

6. Lando Norris (GB), McLaren, +18,931

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +21,751

9. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +27,785

8. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +29,247

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +29,595

11. George Russell (GB), Williams, +31,894

12. Romain Grosjean (F), Haas, +40,707

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Reifenschaden/Unfall

Esteban Ocon (F), Renault, Bremsen

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Crash

Kevin Magnussen (DK), Haas, Crash

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, Crash

Pierre Gasly (F), AlphaTauri, Crash





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0