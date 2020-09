Formel-1-Comeback am Nürburgring: Starke Nachfrage

Die Formel 1 kehrt an den Nürburgring zurück

Die Formel 1 kehrt im Oktober an den Nürburgring zurück, insgesamt 20.000 Fans können das Rennen vor Ort verfolgen. Die Tickets waren in der ersten Verkaufsphase begehrt.

Große Ticketnachfrage beim Formel-1-Comeback des Nürburgrings nach sieben Jahren: Am Dienstag waren die ersten 5000 der insgesamt 20.000 Eintrittskarten für den Großen Preis der Eifel (11. Oktober) binnen zwei Stunden vergriffen.

Das teilte der Streckenbetreiber mit. Wenn das Infektionsgeschehen in den kommenden Tagen keine Grenzwerte überschreitet, wird der Nürburgring in Abstimmung mit den Behörden weitere Tribünen frei geben. Am Freitag startet die zweite von vier Verkaufsphasen.

Am Montag hatte die Kreisverwaltung Ahrweiler das vorgelegte Gesundheits- und Hygienekonzept der Traditionsrennstrecke genehmigt.

Es werden umfangreiche Maßnahmen ergriffen, um den Besuchern ein sicheres Motorsporterlebnis zu bieten. Dies beginnt bereits beim kontaktlosen Ticketkauf, der ausschließlich online, personalisiert und platzgenau möglich ist.

Für eine vollumfängliche Kontaktnachverfolgung wurden die geöffneten Tribünen in einzelne Sektionen und ausgewiesene Sitzblöcke unterteilt. Diese festgelegten Blöcke verfügen über jeweils vier buchbare Sitzplätze und haben zueinander einen entsprechenden Abstand.

Auf dem Weg von der Ticketkontrolle zum Sitzplatz herrscht Maskenpflicht. Sitzplatzanweiser garantieren, dass jeder seinen personalisierten Platz auch einnimmt. Jeder Tribüne wurde zudem eine feste Parkzone zugeteilt. Ein Besucherleitsystem sorgt anschließend dafür, dass sich Besucher von unterschiedlichen Tribünen nicht untereinander begegnen müssen.