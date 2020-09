Russland-GP im Fernsehen: 2. Sotschi-Pole für Bottas?

Mercedes-Star Valtteri Bottas erlebte keinen reibungslosen Start ins Russland-Wochenende, trotzdem war er am Trainingsfreitag der Schnellste. Schafft er es auch im Qualifying, Lewis Hamilton in den Schatten zu stellen?

Auf der GP-Piste von Sotschi hat Mercedes eine makellose Siegesbilanz, seit der GP-Zirkus im Jahr 2014 erstmals ein Kräftemessen dort veranstaltet hat, konnte die Sternmarke jeden Russland-GP-Sieg für sich entscheiden. 2014, 2015, 2018 und 2019 triumphierte Weltmeister Lewis Hamilton. 2017 war es dessen Teamkollege Valtteri Bottas, ein Jahr zuvor gewann sein Vorgänger Nico Rosberg das Rennen.

Doch im Qualifying stand zweimal Ferrari ganz vorne: 2017 mit Sebastian Vettel und im vergangenen Jahr mit Charles Leclerc. Die roten Renner aus Maranello sind in diesem Jahr keine Gefahr für die Mercedes-Piloten. Bottas, der 2018 seine erste und bisher einzige Sotschi-Pole erobern konnte, war in beiden Freitagstrainings der Schnellste, sein Teamkollege patzte in der ersten Session (Platz 19) und blieb am Nachmittag 0,267 sec langsamer.

Dabei hatten Beide keinen reibungslosen Start ins Wochenende erlebt, wie Andrew Shovlin bestätigt. Der leitende Mercedes-Ingenieur an der Rennstrecke fasst zusammen: «Das erste Training verlief für uns nicht ganz rund. Beide Fahrer handelten sich Bremsplatten ein, was Einfluss auf unser Programm für den Rest der Session hatte. Mit Lewis konnten wir einige Longrun-Runden drehen, aber es gab Vibrationen, die sein Tempo und die Balance beeinträchtigten.»

«Die Zeiten auf einer schnellen Runde war hingegen recht ermutigend. Wir sind früher als die meisten anderen Fahrer mit den weichen Reifen gefahren und gingen davon aus, dass unsere Zeiten später unterboten werden würden. Deshalb war es vielversprechend, dass Valtteri das Training mit einem guten Vorsprung auf dem ersten Platz beenden konnte», fügt der Brite an.

«Der Nachmittag verlief deutlich besser. Das Tempo auf einer Runde war bei beiden Fahrern stark, allerdings ist es hier wie immer eine Herausforderung, die Reifen auf einer kompletten Runde voll auszunutzen. Die Rennsimulationen waren ebenfalls gut», freut sich der Ingenieur. «Wir sehen etwas besser aus, als dies normalerweise am Freitag der Fall ist – und das, obwohl wir hier mit ein bisschen weniger Flügel fahren. Wir müssen noch an der Balance auf einer Runde sowie auf längeren Stints arbeiten, aber alles in allem scheint es ein ordentlicher Start ins Wochenende gewesen zu sein.»

Wer live mitansehen will, ob Valtteri Bottas auch am Samstag den Ton angibt, findet hier die wichtigsten Live-Sendezeiten der deutschen TV-Sender.

