Lewis Hamilton: «Domenicali hat ein gutes Herz»

Der frühere Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali wird ab 2021 die Rolle des Formel-1-CEO von Chase Carey übernehmen. Der Italiener erfreut sich bei den Teamverantwortlichen und GP-Stars gleichermassen grosser Beliebtheit.

Stefano Domenicali ist ein echter Racer und ein Gentleman, daran hegt keiner im Fahrerlager der Königsklasse auch den geringsten Zweifel. Der Italiener, der in Imola aufgewachsen ist und in Monza lebt, hat sich während seiner Ferrari-Zeit von 1991 bis 2014 einen ausgezeichneten Ruf als fairer Gegner erarbeitet und entsprechend gross ist die Freude über seine angekündigte Rückkehr auf den 1. Januar 2020 als Nachfolger des aktuellen Formel-1-CEO Chase Carey.

Etwa bei Mercedes-Technikchef James Allison, der mit Blick auf den 55-Jährigen schwärmt: «Es ist super, dass Stefano kommt, er ist ein grossartiger Kerl, der den Sport in- und auswendig kennt. Ich bin mir sicher, dass er die Arbeit von Chase weiterführen und den Sport weiterbringen wird. Ich denke, mit ihm an der Spitze ist der Sport in guten Händen.»

Nette Worte gibt es aber nicht nur aus der Teppichetage des Werksteams aus Brackley. Auch der sechsfache Champion und WM-Leader Lewis Hamilton lobt Domenicali in den höchsten Tönen: «Er ist einer der nettesten Menschen, die ich kenne», erklärt der 90-fache GP-Sieger.

«Ganz ehrlich, ich denke sie hätten keine bessere Wahl treffen können, um die grosse Lücke zu füllen, die Chase hinterlassen wird», fügt Hamilton an. «Er hat einen super Job gemacht hatte auch immer eine sehr gute Vorgehensweise. Stefano hat ein grossartiges Herz und eine gute Moral, deshalb sieht die Zukunft positiv aus.»

