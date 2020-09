Stefano Domenicali als Formel-1-CEO: Erste Reaktionen

​Ex-Ferrari-Teamchef Stefano Domenicali wird ab Januar 2021 Geschäftsleiter der Formel 1. Das sagen McLaren-Teamchef Andreas Seidl und Mercedes-Teamchef Toto Wolff zur Ernennung.

Die Katze ist aus dem Sack: Ab 1. Januar 2021 wird der 55jährige Italiener Stefano Domenicali neuer Geschäftsleiter der Formel 1 und damit Nachfolger des US-Amerikaners Chase Carey. Domenicali, der seit 1991 bei Ferrari arbeitete und von 2008 bis 2014 Teamchef des berühtesten Rennstalls der Welt war, bringt viel Formel-1-Erfahrung mit, dazu auch ein Auge für die Autoindustrie, nach Jobs bei Audi und bei Lamborghini.

Erste Reaktionen aus dem Formel-1-Fahrerlager. Mercedes-Teamchef Toto Wolff: «Ich bin davon überzeugt, dass er den Sport mit grosser Integrität leiten wird. Er hat eine grosse Karriere hinter sich, kennt die Rennwelt durch und durch, ist auch ein Wirtschaftsexperte und mit allen politischen Wassern gewaschen. Alles in allem eine fantastische Besetzung!» Der Wiener schmunzelt: «Klar wird er auch versuchen, uns langsamer zu machen, das gehört zum Geschäft.»

McLaren-Teamchef Andreas Seidl: «Das ist eine grossartige Neuigkeit und eine super Wahl, und das aus verschiedenen Gründen. Stefano bringt mit seinem grossen Erfahrungsschatz viel für die Formel 1, er war schon in vielen verschiedenen Funktionen in verschiedenen Organisationen tätig. Und er ist auch schlicht ein grossartiger Mensch. Ich habe bei Porsche mit ihm an einem speziellen Projekt zusammengearbeitet, bei dem er mit seiner Erfahrung helfen konnte. Auch McLaren-CEO Zak Brown pflegt ein gutes Verhältnis zu ihm. Es ist eine grossartige Wahl, und wir freuen uns, mit ihm in Zukunft zusammenzuarbeiten.»

Ferrari teilt mit: «Herzliche Gratulation an Stefano und viel Glück bei dieser tollen, neuen Herausforderung. Gleichzeitig danken wir chase für seine harte, hingebungsvolle Arbeit, unseren wundervollen Sport noch besser zu machen.»

Ex-GP-Fahrer Martin Brundle: «Das ist ein ganz cleverer Schachzug der Formel 1.»



McLaren teilt über die Worte von Seidl hinaus in einer Stellungnahme mit: «Wir begrüssen diese Ernennung von Stefano Domenicali. Wir glauben, er ist der richtige Mann, um unseren Sport in die Zukunft zu führen. Was Stefano auszeichnet, das ist ein breites Verständnis für alle Aspekte – basierend auf seinen Erfahrungen in der Autoindustrie, bei Ferrari und im Rahmen seiner Mitarbeit bei der FIA.»





2. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:33,519 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,267 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,058

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,204

5. Lando Norris (GB), McLaren, +1,328

6. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,371

7. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,529

8. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,533

9. Esteban Ocon (F), Renault, +1,620

10. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,664

11. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,691

12. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,723

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,942

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,997

15. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,044

16. George Russell (GB), Williams, +2,056

17. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,108

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,210

19. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,534

20. Romain Grosjean (F), Haas, +3,339





1. Training, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34,923 min

2. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,507 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,654

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,873

5. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,042

6. Esteban Ocon (F), Renault, +1,138

7. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,307

8. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,331

9. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,400

10. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,783

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,973

12. Carlos Sainz (E), McLaren, +2,047

13. Lando Norris (GB), McLaren, +2,187

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, 2,278

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,307

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,507

17. George Russell (GB), Williams, +2,672

18. Romain Grosjean (F), Haas, +2,726

19. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +2,793

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,861





WM-Stand Fahrer nach 9 von 17 Rennen

1. Hamilton 190 Punkte

2. Bottas 135

3. Verstappen 110

4. Norris 65

5. Albon 63

6. Stroll 57

7. Ricciardo 53

8. Leclerc 49

9. Pérez 44

10. Gasly 43

11. Sainz 41

12. Ocon 30

13. Vettel 17

14. Kvyat 10

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 325

2. Red Bull Racing 173

3. McLaren 106

4. Racing Point 92

5. Renault 83

6. Ferrari 66

7. AlphaTauri 53

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0