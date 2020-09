Sebastian Vettel (Ferrari): «Steckte im Verkehr fest»

Ferrari-Star Sebastian Vettel musste sich in Sotschi mit dem 13. Platz begnügen, während sein Teamkollege Charles Leclerc Sechster wurde. Der Heppenheimer erklärte hinterher, warum er es nicht weiter nach vorne schaffte.

Für Sebastian Vettel verlief der Russland-GP frustrierend. Der vierfache Champion, der das Ferrari-Team nach dieser Saison verlassen wird, kam als Dreizehnter über die Ziellinie, nachdem er von Position 14 ins Rennen gestartet war.

Hinterher erklärte er: «Das war ein schwieriges Rennen.» Sein Teamkollege Charles Leclerc schaffte es hingegen von Startplatz 10 aus als Sechster ins Ziel und sicherte sich und der Scuderia acht frische WM-Zähler.



«Ich habe alles versucht, aber ich konnte von den Crashs in der ersten Runde nicht profitieren und danach hatte ich keine freie Strecke vor mir, was sehr schade ist. Ich blieb hinten im Verkehr stecken und damit war mein Rennen eigentlich gelaufen», schilderte Vettel im Live-Interview mit dem Kollegen von F1-TV.

«Ich konnte nicht überholen und hatte viel Mühe», fügte der 33-Jährige wenig später im Sky Sports F1-Interview an. «Das hätte das Rennen sicherlich in eine andere Richtung gelenkt, aber ich schaffte es nicht. Das war also einfach nicht gut genug», erklärte er trocken.

Und auf die Frage, was er denn rückblickend anders machen würde, offenbarte der 53-fache GP-Sieger: «Eigentlich nicht so viel, ich würde vielleicht früher zum Reifenwechsel an die Box abbiegen. Denn es machte keinen Sinn, so lange draussen zu bleiben, da wir ziemlich langsam unterwegs waren.»

Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7.729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash