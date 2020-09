Max Verstappen (Red Bull Racing): «Ich hatte Glück»

​Red Bull Racing-Pilot Max Verstappen erkämpft beim russischen WM-Lauf in Sotschi einen feinen zweiten Platz: «Ich bin happy, weil es uns wieder gelungen ist, sich zwischen die Mercedes zu schieben.»

Der Niederländer Max Verstappen meldete sich während der Auslaufrunde des Russland-GP so am Funk: «Wir haben die Mercedes wieder geteilt – nicht übel!» Feiner zweiter Platz für den Red Bull Racing-Piloten in Sotschi, hinter Sieger Valtteri Bottas, aber vor WM-Leader Lewis Hamilton.

Max berichtet: «Beim Start merkte ich, dass ich auf meiner Seite der Startaufstellung nicht so gut wegkommen, das hat ein wenig Schwung gekostet, dann war vor der ersten Kurve kaum Grip, und ich musste in den Notausgang ausweichen. Die ersten paar Kurven waren recht lebhaft, zum Glück bin ich durch die Schikane neben der Bahn ohne Schwierigkeiten durchgekommen, da hatte ich Glück.»

«Nach der Safety-Car-Phase war ich mit der mittelharten Reifenmischung ein wenig langsam, die Fahrzeubalance war nicht ideal. Als wir auf harte Reifen wechselten, waren wir konkurrenzfähiger. Wenn es dir in einem Rennen gelingt, einen Mercedes hinter dir zu lassen, dann darst du immer mit dir zufrieden sein.»

«Ich achtete nicht so sehr darauf, was Lewis hinter mir macht. Ich fuhr mein eigenes Rennen. Bei einem normalen Rennen ist klar – sie werden früher oder später ohnehin an dir vorbeigehen. Wir konnten aber einen soliden Speed halten, und es hat für den zweiten Rang gereicht.»



«Wir haben das Beste aus diesem Rennen geholt, dann bin ich immer happy, zudem bin ich nach zwei Ausfällen endlich wieder ins Ziel gekommen. Ein schöner Batzen Punkte – alles wunderbar. So sollte es immer sein. Zumal auf einer Strecke, wo wir noch nie einen Podestplatz erobert hatten!»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0