Toto Wolff über Strafen: «Kann man diskutieren»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff kann den Ärger von Lewis Hamilton über die beiden Zeitstrafen verstehen, die den 91. GP-Sieg des WM-Leaders verhindert haben. Er sagt aber auch: «Das müssen wir hinnehmen.»

Gleich zwei Strafen gab es für Lewis Hamiltons Startübungen auf dem Weg zur Startaufstellung. Der Polesetter unternahm diese nicht im von der Rennleitung vorgeschriebenen Bereich und das stellte sich als kostspieliger Fehler heraus. Denn die Regelhüter Gerd Ennser, Andrew Mallalieu, Mika Salo und George Andreev brummten ihm dafür zwei Mal eine 5-sec-Zeitstrafe sowie zwei Strafpunkte auf.

Der WM-Leader, der die Strafe bei seinem Stopp in der 16. Rennrunde absass, zeigte wenig Verständnis und wetterte nach dem Zieleinlauf als Dritter: «Noch nie hat meiner Meinung zufolge ein Fahrer eine Strafe für so etwas erhalten, und da drängt sich schon der Verdacht auf, dass wir aufgehalten werden sollen, es ist ja auch nicht das erste Mal.»

Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff durfte dennoch jubeln, denn sein Schützling Valtteri Bottas erbte den ersten Platz, auf dem er auch ins Ziel kam. Damit hielt Mercedes die hundertprozentige Sotschi-Erfolgsbilanz aufrecht – ihr zur Freude des Chefs. «Das ist ein grossartiges Ergebnis, ich bin sehr glücklich und der Sieg von Valtteri war längst überfällig. Er fuhr heute ein ausgezeichnetes Rennen. Er machte keine Fehler, er mangte seine Reifen und kontrollierte am Ende das Rennen bis ins Ziel», erklärte er bei Sky Sports F1.

Zur Strafe von Hamilton erklärte der Wiener diplomatisch: «Die Stewards sagten jeweils, dass ist kein Platz, um Probestarts zu absolvieren und ich stimme ihnen zu. Aber in den Vorgaben der Rennleitung steht, dass man Startübungen auf der rechten Seite nach der Ampel am Ende der Boxengasse machen darf, und da besteht natürlich ein gewisser Interpretationsspielraum. Wir müssen nun analysieren, warum dieser Fehler passiert ist. Und wir müssen die Strafen hinnehmen, auch wenn wir sie nicht befürworten. Denn dass ein Fahrer für so etwas mit einer Strafe im Rennen bedacht wurde, kann man natürlich diskutieren.»

Und Wolff nahm Hamilton in Schutz: «Es ist klar, dass jeder Fahrer frustriert ist, wenn er nicht das Maximum an Punkten wollt. Man muss die DNA eines Rennfahrers respektieren. Ich denke, als Team können wir mit den Plätzen 1 und 3 dennoch zufrieden sein, denn wir konnten unsere Führung in der Team-Wertung ausbauen. Ich bin sehr glücklich für Valtteri und natürlich habe ich auch Verständnis für die Gefühle von Lewis.»

Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7.729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash