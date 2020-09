Russland-GP: Startplatz-Strafen für Albon und Latifi

Red Bull Racing-Pilot Alex Albon muss in der Startaufstellung in Russland um fünf Positionen nach hinten rücken, weil er mit einem neuen Getriebe ins zehnte Kräftemessen steigt. Auch Nicholas Latifi wird strafversetzt.

Nach dem Qualifying in Sotschi gestand Alex Albon mit ratlosem Gesichtsausdruck, dass er sich die schlechte Q3-Performance nicht erklären könne. Der Red Bull Racing-Pilot war der Langsamste in der Gruppe der Kandidaten für die Top-10-Startplätze und musste sich mit dem zehnten Platz begnügen.

«Ich bin mir nicht ganz sicher, was im Q3 los war, die ersten beiden Qualifying-Segmente fühlten sich okay an, doch dann scheint jeder einen Sprung nach vorne gemacht zu haben, während mir das nicht gelungen ist. Es fühlte sich nicht an, als wäre noch viel mehr drin gewesen, und die Runden fühlten sich nicht schlecht an, deshalb wundere ich mich schon», gestand der 24-Jährige, an dessen Dienstwagen später ein Problem mit dem Getriebe festgestellt wurde.

Das Team entschied sich zu einem vorzeitigen Wechsel – den Regeln entsprechend müssen die Getriebe sechs Rennen lang halten – was zu einer Startplatz-Strafe für Albon führt. Er muss um fünf Positionen nach hinten rücken und den Russland-GP vom 15. Startplatz in Angriff nehmen.

Dieselbe Strafe kassiert auch Williams-Rookie Nicholas Latifi, der auch mit frischem Getriebe ins Sotschi-Rennen startet. Den Kanadier trifft die Strafe allerdings nicht so hart, er fällt nur vom 19. auf den 20. und damit letzten Platz zurück.

Qualifying, Sotschi

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:31,304 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,563

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,652 sec

5. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,013

4. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,060

6. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,246

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1,320

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,543

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,696

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,704

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,935

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,945

13. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +2,060

14. George Russell (GB), Williams, +2,279

15. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +2,305

16. Romain Grosjean (F), Haas, +3,288

17. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,290

18. Kevin Magnussen (DK), Haas, +3,377

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,762

20. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,963