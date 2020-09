Valtteri Bottas (Mercedes/1.): «Eine Biene am Visier»

​Mercedes-Fahrer Valtteri Bottas erringt beim Grossen Preis von Russland im Autodrom von Sotschi seinen neunten Formel-1-Sieg und macht sich nach einer makellosen Fahrt am Funk über seine Kritiker lustig.

Wir werden nie erfahren, was in diesem Russland-GP passiert wäre, hätte Lewis Hamilton keine Zehnsekundenstrafe erhalten. Valtteri Bottas ist das herzlich schnuppe. Der Finne hat seinen neunten GP-Sieg errungen, seinen zweiten in dieser Saison nach dem WM-Auftakt auf dem Red Bull Ring, seinen zweiten auch in Sotschi, nach 2017. Während der Auslaufrunde meldete sich Bottas am Funk: «Ich habe wieder mal eine Botschaft für meine Kritiker.» Dann liess Valtteri einen herzhaften Fluch krachen, der in der Übertragung mit einem Piepston überlegt wurde.

Der Finne nach seiner starken Leistung: «Ich versuchte schon, beim Start die Führung zu übernehmen, aber dann schlug eine Riesen-Biene an mein Visier und ich bin ein wenig über die Kurve hinausgeschossen.»

«Ich wollte mir Zeit lassen, ich wusste, dass dies ein langes Rennen werden würde. Die mittelharten Reifen hielten gut. Dann kam die Strafe für Hamilton, und endlich konnte ich frei fahren. Mein Tempo war jetzt makellos, und ich hatte den Grand Prix unter Kontrolle.»

«Ich wusste immer, was ich kann, ich wusste auch immer, dass sich eine Gelegenheit ergeben würde, und das war heute der Fall. Ich gebe nie auf, und das hat sich heute bezahlt gemacht.»

«Natürlich tut es gut, wieder mal ein Rennen zu gewinnen, es ist schliesslich eine Weile her. Diesen Schwung will ich zum nächsten Rennen an den Nürburgring mitnehmen. Danach kommen ja noch einige Rennen. Ich werde keine Sekunde nachlassen. Dieser WM-Kampf ist noch nicht vorbei.»





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0





Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0