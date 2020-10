Formel 1: Zehn Corona-Fälle in einer Woche

In Sotschi wurden 30.000 Fans pro Tag an die Strecke gelassen

So viele positive Corona-Tests hat die Formel 1 noch nie vermeldet: Mit zehn Fällen in sieben Tagen fällt die Anzahl der Infizierten in der vergangenen Woche erstmals seit Beginn der Covid-19-Tests zweistellig aus.

Bereits in der Vorwoche hatten die Formel-1-Verantwortlichen einen Anstieg bei den positiven Covid-19-Test feststellen müssen: In der Zeitspanne von 18. bis 24. September wurden 3256 neue Tests durchgeführt, wobei sieben davon positiv ausfielen. Mit zehn neuen Fällen in der darauffolgenden Woche hält der besorgniserregende Trend an.

Zum ersten Mal fällt die Zahl der Infektionen zweistellig aus, obwohl mit 1822 zwischen dem 25. September und 1. Oktober deutlich weniger Tests als in der Vorwoche durchgeführt wurden. Dabei handle es sich um ergänzendes Personal an der Strecke, heisst es Seitens der Formel-1-Verantwortlichen. Sie betonen auch, dass die Anwesenheit der Fans beim Sotschi-Rennen keinen Einfluss haben konnte, weil die Öffentlichkeit dem strengen Covid-19-Protokoll entsprechend die Formel-1-Blase nicht betreten durfte.

Die Veranstalter des Russland-GP hatten 30.000 Fans pro Tag an die Strecke gelassen, diese mussten sich nicht an eine Maskenpflicht halten, denn die entsprechenden Vorschriften zur Covid-19-Eindämmung sind in Russland weitaus weniger strikt als in anderen Ländern. «Es gab ausserhalb des Fahrerlagers nur ganz wenige, die mit Masken herumliefen», bestätigt Red Bull-Motorsportberater Helmut Marko im SPEEDWEEK.com-Interview.

Alle Formel-1-WM-Teilnehmer, die vor Ort dabei sind, müssen sich dem Covid-19-Protokoll entsprechend alle fünf Tage testen lassen. Im Feld der GP-Stars gab es bisher nur einen Fall: Sergio Pérez musste zwei Rennen aussetzen, nachdem sein Test positiv ausgefallen war. Seit Beginn der Formel-1-Saison wurden 26 positive Fälle bei mehr als 45.000 Tests gezählt.

Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash

WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0

Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0