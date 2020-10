Fernando Alonso: Nach dem Nürburgring-GP im Renault

​Der zweifache Weltmeister Fernando Alonso wird am 13. Oktober zwei Renault-GP-Renner testen, der 39-Jährige rückt auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya aus. Alonso fährt erstmals Formel 1 seit Bahrain 2019.

Renault-Teamchef Cyril Abiteboul freut sich über den Arbeitswillen des zweifachen Weltmeisters Fernando Alonso. Der 32fache GP-Sieger hat bereits mehrere Tage in den Rennwagenwerken verbracht und ist gierig aufs Arbeiten. Den 6. Oktober hat Alonso mit einem Tag im Rennsimulator von Renault verbracht.

Der Pariser Abiteboul sagte vor kurzem: «Alonso ist heiss aufs Fahren, also stellen wir derzeit für ihn ein Programm zusammen. Ich kann versichern, dass wir ihn in einem Renault sehen werden, ich kann nur noch nicht sagen, wann, wo und mit welchem Wagen genau das sein wird.»

Diese Frage scheint geklärt zu sein: Am Dienstag, 13. Oktober, so berichtet der spanische Sender Movistar, pilotiert Alonso auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya im Rahmen des Filmtags einen 2020er GP-Renner von Renault. Die Franzosen bringen am gleichen Tag ein Formel-1-Auto aus dem Jahre 2018 auf die Bahn. Der Filmtag ist auf eine Maximaldistanz von 100 Kilometern beschränkt, mit dem zwei Jahre alten Boliden kann Fernando unbeschränkt fahren.

Es wird das erste Mal sein, dass Alonso einen GP-Renner bewegt, seit seinem Test für McLaren im April 2019, damals in Bahrain.





Russland-GP, Sotschi

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:34:07,868 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +7,729 sec

3. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +22,729

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +30,558

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +47,065

6. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1:02,186 min

7. Esteban Ocon (F), Renault, +1:08,006

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1:08,740

9. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1:29,669

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1:32,995

11. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1 Runde

12. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1 Runde

13. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1 Runde

14. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

15. Lando Norris (GB), McLaren, +1 Runde

16. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +1 Runde

17. Romain Grosjean (F), Haas, +1 Runde

18. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Lance Stroll (CDN), Racing Point, Crash

Carlos Sainz (E), McLaren, Crash





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0