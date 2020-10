Eifel-GP im Fernsehen: Lewis Hamilton unersättlich

​Wenn die Königsklasse erstmals seit 2013 auf dem Nürburgring antritt, dann liegen Formel-1-Rekorde in der Luft – angefangen bei den Weltmeistern Lewis Hamilton und Kimi Räikkönen.

Am ersten GP-Wochenende auf dem Nürburgring seit sieben Jahre könnten einige Formel-1-Rekorde eingestellt oder übertroffen werden. Lewis Hamilton versucht, seinen 91. Grand-Prix-Triumph sicherzustellen, damit läge er auf Augenhöhe mit dem grossen Michael Schumacher. Schumacher selber hatte auf dem Nürburgring 2006 seinen 86. Sieg geholt (damals wurde das Rennen als Grosser Preis von Europa gefahren), im gleichen Jahr triumphierte Schumi nochmals auf heimischem Boden (in Hockenheim, mit dem 89. Sieg), den bisherigen Rekord stellte der damalige Ferrari-Star am 1. Oktober in China auf.

Mercedes-Star Lewis Hamilton ist auf gutem Weg, einige seiner Rekorde auszubauen: Punktefahrten in Serie (43, letztmals leer ging der Brite in Österreich 2018 aus), Podestplatzierungen (er steht bei 159), Pole-Positions (derzeit 96).

Kimi Räikkönen wird zu seinem 324. Grand Prix starten (die Zählweise variiert nach verschiedenen Statistiken) und hätte damit Rubens Barrichello als Formel-1-Methusalem abgelöst. Typisch «Iceman», wenn der Weltmeister von 2007 dazu sagt: «Rekord hin oder her, das ändert an meinem Wochenende überhaupt nichts.»

Wie sich das GP-Wochenende entwickelt, erfahren die Fans online oder vor dem Fernseher, dank unserer Übersicht verpassen Sie fast nichts.





