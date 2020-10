Valtteri Bottas (Mercedes/1.): «Das war perfekt!»

​Der neunfache GP-Sieger Valtteri Bottas erzielt im Qualifying zum Grossen Preis der Eifel auf dem Nürburgring seine 14. Pole-Position, die dritte in der Saison 2020 nach Österreich und Grossbritannien.

Drei Sektorbestzeiten – Valtteri Bottas liess im Abschlusstraining zum Grossen Preis der Eifel nichts anbrennen. Der Finne errang seine 14. Pole-Position in der Königsklasse und seine dritte dieser Saison, nach den Qualifyings auf dem Red Bull Ring (Österreich-GP) und in Silverstone (70 Jahre Formel 1-GP). Es ist die erste Pole für Bottas auf dem Nürburgring.

Der Finne ist nach der Qualifikation sichtlich zufrieden: «Es ist ein so schönes Gefühl, wenn du in einem Abschlusstraining alles auf den Punkt bringst. Meine letzte Runde war perfekt, ich weiss nicht, was ich da noch hätte besser machen können. Das ist nicht selbstverständnlich, denn zuvor hatte ich Mühe, den ersten Pistenteil fehlerfrei zu fahren.»

«Die Verhältnisse waren sehr schwierig. Das grösste Problem besteht darin, die Reifen in den optimalen Betriebsbereich zu bringen. Klar gibt es verschiedene Dinge, die du tun kannst, um die Walzen aufzuheizen, im Zusammenspiel mit den heissen Bremsscheiben etwa. Zum Glück habe ich das heute geschafft, und das war der Schlüssel zur Bestzeit.»

«Die letzte Runde war wirklich der Hammer. Aber nun denke ich schon an Sonntag. Mein einziges Ziel muss darin bestehen, aus dieser Pole einen Sieg zu machen. Dazu brauche ich zunächst mal einen guten Start, dann sehen wir weiter.»



Valtteri Bottas ist gewarnt: Vier den letzten fünf Nürburgring-Sieger starteten nicht von der Pole-Position, sondern von Startplatz 2.



Bottas: «Ich will den Schwung vom Sieg in Russland mitnehmen. Was heute passiert ist, das zählt am Sonntag nichts.»



Wie sehr hat sich die fehlende Trainingszeit vom Freitag ausgewirkt? Bottas: «Für meinen Geschmack haben wir ohnehin zu viel Training. Wenn du weniger Zeit auf der Bahn hast, dann kann sich ein gutes Team oder ein guter Fahrer eher von den Anderen abheben.»





Qualifying, Nürburgring

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,269 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,256 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,293

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,766

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,778

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,954

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,973

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,189

9. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,435

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,440

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,469

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,507

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,579

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,667

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,283

17. George Russell (GB), Williams, +2,295

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,543

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,548

20. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +2,752