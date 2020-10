Nico Rosberg: «Das ist die Schwäche von Hamilton»

​Valtteri Bottas hat auf dem Nürburgring eine hervorragende Leistung gezeigt und WM-Leader Lewis Hamilton deutlich hinter sich gelassen. Weltmeister Nico Rosberg wittert eine Schwäche von Hamilton.

Starke Ansage von Valtteri Bottas auf dem Nürburgring: Er hat einen Lauf von Lewis Hamilton gestoppt, der vor dem Eifel-GP-Wochenende fünf Pole-Positions in Serie hingelegt hatte. Bottas hat seinen Mercedes-Stallgefährten nicht nur hinter sich gelassen, er hat ihm fast drei Zehntelsekunden aufgebrummt, das passiert selten.

Nico Rosberg, mit Mercedes 2016 Formel-1-Weltmeister geworden, sagt in seiner Analyse des Abschlusstrainings: «Diese beste Runde von Valtteri war wirklich fantastisch. Sie sah perfekt aus, und Bottas hat später bestätigt – sie war wirklich perfekt. Und dies unter höchstem Druck, das hat Bottas sehr fein gemacht. Das ist genau die Nachricht, die er in dieser Phase der WM an Hamilton senden muss. Valtteri muss Hamilton das Signal schicken: ’Hey, diese WM ist noch nicht gelaufen, ich bin hier noch immer im Titelkampf!’ Jetzt muss er diese Ausgangslage am Sonntag in einen Sieg umsetzen.»

Lewis Hamilton war in den ersten beiden Quali-Segmenten schnell, aber im dritten Teil des Abschlusstrainings konnte er nicht zulegen. Nico Rosberg wittert: «Ich kann mir gut vorstellen, dass Lewis die ganze Negativität des Russland-Wochenendes zum Ring mitgebracht hat, in Sotschi hatte er ja diese Strafe erhalten und wurde nur Dritter. Und das ist genau die Schwäche von Hamilton. Manchmal kann er wegen eines Vorfalls seinen ganzen Schwung verlieren. Ein solcher Rückschlag kann zu einer Formschwäche führen, die durchaus einige Rennen dauert.»

Rosberg sagt als ehemaliger Stallgefährte von Lewis Hamilton: «Man muss versuchen, ihn da unten zu halten und gleichzeitig in dieser Phase die bestmöglichen Ergebnisse erzielen. Sollte sich Lewis also wirklich in solch einer Phase befinden – und das werden wir am Sonntag sehen –, dann muss Valtteri jetzt das Beste daraus machen. Das ist eine der wenigen Chancen, die du im Duell mit Lewis bekommst.»

Die Aufgabe von Valtteri Bottas ist schwierig: Bei sieben noch ausstehenden Rennen liegt er derzeit 44 Punkte hinter Hamilton. Kein Fahrer, der auf den Engländer einen solchen Rückstand aufwies, konnte das je aufholen.





Qualifying, Nürburgring

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:25,269 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,256 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,293

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,766

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,778

6. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,954

7. Esteban Ocon (F), Renault, +0,973

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1,189

9. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,435

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,440

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,469

12. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,507

13. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,579

14. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,667

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,856

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,283

17. George Russell (GB), Williams, +2,295

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,543

19. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,548

20. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +2,752





WM-Stand Fahrer nach 10 von 17 Rennen

1. Hamilton 205 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 128

4. Norris 65

5. Albon 64

6. Ricciardo 63

7. Leclerc 57

8. Stroll 57

9. Pérez 56

10. Gasly 45

11. Sainz 41

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 6

16. Räikkönen 2

17. Giovinazzi 2

18. Magnussen 1

19. Latifi 0

20. Russell 0

21. Grosjean 0



Marken

1. Mercedes 366

2. Red Bull Racing 192

3. McLaren 106

4. Racing Point 104

5. Renault 99

6. Ferrari 74

7. AlphaTauri 59

8. Alfa Romeo 4

9. Haas 1

10. Williams 0