Weltmeister Lewis Hamilton: Ablauf festgefahren

​Formel-1-Champion Lewis Hamilton hat immer wieder betont, er sei des festgefahrenen Programms an einem GP-Wochenende überdrüssig. Der Star findet den üblichen Ablauf festgefahren.

Seit Jahren sind Zweitages-Veranstaltungen in der Formel 1 ein Thema. Bislang haben sich vor allem die GP-Veranstalter dagegen gewehrt. Aber Teamchefs und Fahrer haben sich für ein Format aus nur noch einem Trainingstag und dann dem Renntag stark gemacht. So sagte Renault-Teamchef Cyril Abiteboul: «Das gegenwärtige Format muss geändert werden. Das Freitagtraining spielt doch keine Rolle mehr. Wir müssen uns Mittel und Wege überlegen, die Formel 1 dynamischer zu gestalten, ohne die Kosten in die Höhe zu treiben und ohne die Struktur der Rennställe zu beeinträchtigen.»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn glaubt: Zweitages-Veranstaltungen ebnen den Weg zu einem WM-Programm aus bis zu 25 Rennen. Das Argument Kosten steht auf wackligen Füssen: Die Kosten für einen Rennstall zur Anreise sind genau so hoch, ob nun an drei Tagen gefahren wird oder an zwei. Zu zusätzlichen GP-Orten zu reisen, das kostet hingegen mehr Geld.

Was Befürworter der Zweitages-Wochenenden auch vergessen: In vielen Städten müssen in Hotels mindestens vier Nächte bezahlt werden, gespart wird hier nichts, wenn auf der Rennpiste nur am Samstag und Sonntag Aktion geboten wird. Zudem will Liberty Media den Fans ja einen Mehrwert bieten. Wo bleibt der, wenn ein Tag Action auf der Rennstrecke wegfällt?

Lewis Hamilton hat in den letzten Jahren immer wieder gesagt: «Mir ist der ganze Ablauf viel zu festgefahren, wir müssten Anderes ausprobieren.» Und das Geschehen am Nürburgring hat aus der Wetternot heraus gezeigt: Natürlich geht ein GP-Wochenende auch mit nur zwei Tagen.



Valtteri Bottas findet: «An einem normalen Wochenende haben wir fast zu viel Training. Alle haben die Gelegenheit, sich der optimalen Abstimmung zu nähern. Wenn aber weniger Zeit auf der Bahn bleibt, dann würden einige Piloten das Set-up auf den Punkt bringen und andere eben nicht. Von mir aus gerne etwas weniger Training.»



Max Verstappen findet: «Mit drei freien Trainings kannst du in Ruhe arbeiten, mit nur einem bist du mehr unter Druck. Da muss sofort alles stimmen.»



Aber es gibt auch Fahrer, die anderer Meinung sind. Sebastian Vettel meinte: «Ich bin Traditionalist, also halte ich von solchen Ideen nicht so viel. Ich finde, das würde etwas vom Spektakel Grand Prix wegnehmen.»



Nico Rosberg pflichtete Vettel bei: «Rennhistorie ist mir wichtig, solch radikale Änderungen würden die Tradition verletzen. Wir haben im Tennis ja auch nicht plötzlich sieben statt vier Grand Slams. Da müssen wir ganz vorsichtig sein.»



Am GP-Wochenende von Imola wird 2020 nochmals an nur zwei Tagen gefahren – weil der GP-Tross Zeit braucht, von Portugal nach Italien zu reisen.





