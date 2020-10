Ross Brawn: Hamilton ist das Gegenteil von Schumacher

​Nach dem Grossen Preis der Eifel auf dem Nürburgring liegen sie auf Augenhöhe: Michael Schumacher und Lewis Hamilton, beide mit 91 Grand-Prix-Siegen. F1-Sportchef Ross Brawn über die Ausnahmekönner.

Der Engländer Ross Brawn war Wegbegleiter von Michael Schumacher bei allen sieben WM-Titeln des Deutschen: zuerst als Technikchef bei Benetton, dann als Technik- und Teamchef bei Ferrari. Der heute 65jährige Formel-1-Sportchef leitete die Geschicke des GP-Rennstalls von Mercedes, als Schumi ein Comeback gab. Heute hat Lewis Hamilton die 91 GP-Siege von Schumacher egalisiert, und auch Ross Brawn ist voll des Lobes.

«Lewis ist auf dem Nürburgring ein vorbildliches Rennen gefahren», sagt Brawn in seiner Nachbesprechung des Eifel-GP. «Er hat mit einem weiteren makellosen Sieg den Rekord von Michael Schumacher eingeholt, eine bemerkenswerte Leistung.»

«Michael selber hat immer gesagt: ‚Rekorde sind dazu da, gebrochen zu werden.’ Aber ganz ehrlich: Ich hätte nicht gedacht, dass seine 91 Siege so bald eingeholt werden. Und Lewis ist noch lange nicht fertig. So wie er derzeit fährt, wird er die Messlatte für alle folgenden Piloten sehr hoch legen.»

«Seine Leistung in der Eifel war effizient, fast schon methodisch. Aber ich weiss von meinen Jahren am Kommandostand – was von aussen so überlegt aussieht, kann im Cockpit ganz anders sein.»



«Michael Schumacher war auf der Rennbahn spektakulär, abseits der Strecke aber sehr zurückhaltend. Lewis ist fast das Gegenteil: Er bringt scheinbar unaufgeregt eine tolle Leistung nach der anderen, um dann neben der Rennstrecke seine Extravaganz zu beweisen.»



«Ich finde – die beiden Charaktere könnten nicht unterschiedlicher sein. Aber was sie auf der Rennstrecke erreicht haben, das ist gleichermassen herausragend.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0