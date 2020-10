Christian Klien: «Lewis kann noch viel mehr gewinnen»

​Der ehemalige österreichische Formel-1-Pilot Christian Klien analysierte in der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV den Rekord-Grand Prix von Lewis Hamilton auf dem Nürburgring.

Mercedes-Ass Lewis Hamilton (35) konnte am Sonntag auf dem Nürburgring seinen 91. Formel-1-WM-Lauf gewinnen. Damit hat der Brite den Rekord des siebenfachen deutschen Weltmeisters Michael Schumacher (51) eingestellt. Nach dem Rennen bekam der Brite dafür von Mick Schumacher einen Helm seines Vaters Michael überreicht.

Der ehemalige GP-Fahrer Christian Klien will die beiden Aunahmekönner nicht miteinander vergleichen. In der Sendung «Sport und Talk aus dem Hangar-7» von ServusTV sagt der Vorarlberger: «Es ist schwer zu sagen, wer letztlich der Bessere ist – das waren zwei ganz verschiedene Epochen. Damals bei Michael, als er so viele Rennen gewonnen hat mit Ferrari, war es der echte Wahnsinn. Aber Hamilton ist immer noch an der Spitze, er kann noch viel mehr gewinnen.»

Der 49fache GP-Teilnehmer Klien, der für Jaguar, Red Bull Racing und das Hispania Racing Team (HRT) gefahren ist, hat auch für Hamiltons Mercedes-Herausforderer Valtteri Bottas Lob übrig: «Bottas hat auf dem Nürburgring gezeigt, dass er auch extrem aggressiv fahren kann, man hatte ihm ja teilweise eine gewisse Zweikampfschwäche vorgeworfen. Bottas hat sich zwischen Kurve 1 und 2 wieder an Hamilton herangefahren und sich dann durchgesetzt. Das war schon ein sehr tolles Manöver.»

Zur Situation in der aktuellen Formel-1-WM sagt der 37-Jährige: «Lewis hat einen so grossen Vorsprung, er könnte eigentlich drei Rennen aussetzen. Er ist extrem konstant und agiert sehr abgebrüht. Er kann mit den Reifen am besten umgehen. Das alles ist schon sehr beeindruckend.»





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0