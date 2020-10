Renault-Teamchef Cyril Abiteboul: Alonso ist ein Hai

​Der spanische Bezahlsender Movistar war vorgeprescht mit der Meldung: Fernando Alonso sitzt am 13. Oktober in zwei GP-Rennern, einem 2018er Auto und einem 2020er Auto. Renault dementiert nicht.

Die Kollegen des Bezahlsenders Movistar haben vor kurzem verkündet: Der zweifache dreifacher Weltmeister Fernando Alonso (zwei F1-Titel, ein Langstreckentitel) wolle am 13. Oktober wieder Formel 1 fahren, erstmals seit April 2019 und dem McLaren-Test in Bahrain. Der 32fache GP-Sieger werde dabei auf dem Circuit de Barcelona-Catalunya einen 2020er Renault bewegen (im Rahmen eines so genannten Filmtags, also über maximal 100 Kilometer); ferner einen 2018er Renault (keine Distanzbeschränkung).

Natürlich ist seither nicht nur in Spanien die Aufregung gross, also kurz nachgefragt bei Renault-Teamchef Cyril Abiteboul. Der Pariser sagt: «Wir können das weder dementieren noch bestätigen.»

Renault hat einen 2018er GP-Renner fahrbereit, seit Daniel Ricciardo und Esteban Ocon damit vor der Corona-verkürzten GP-Saison 2020 auf dem Red Bull Ring gefahren sind. Ein Renault-Sprecher sagt: «Wir haben an diesem 13. Oktober tatsächlich die Piste gemietet, unser Kunde ist jedoch geheim.»

Cyril Abiteboul bestätigt, wie heiss Fernando Alonso aufs Formel-1-Fahren ist: «Wir haben von Fernando vor dem Rennen Nachrichten erhalten, im Rennen und nach dem Rennen. Ihr würdet über das Ausmass seines Interesses staunen.»



«Als wir ihn unter Vertrag genommen haben, konzentrierte er sich vorrangig auf 2022, wenn eine neue Rennwagengeneration kommt. Aber seither steigt stetig sein Interesse am aktuellen Geschehen und unseren Plänen für 2021.»



Das liegt auch an der schönen Formsteigerung von Renault, zuletzte mit Daniel Ricciardo auf Platz 3 des Nürburgring-GP, dem ersten Podestplatz der Franzosen seit Nick Heidfeld 2011 in Malaysia.



Cyril Abiteboul: qFernando Alonso ist ein Hai. Sobald er Blut riecht, legt er los. Genauso empfinde ich ihn derzeit – als einen sehr hungrigen Hai.»



Der zweifache Le-Mans-Sieger Alonso hat bereits mehrere Tage in den Rennwagenwerken verbracht und ist gierig aufs Arbeiten. Er sass bereits mehrere Tage im Rennsimulator und hat Stunden mit den Renningenieren verbracht. Der Asturier besuchte die Renault-Werke in Enstone (Chassis) und Viry-Châtillon (Motoren), um sich auf den jüngsten Informationsstand zu bringen und sich auf die Formel-1-Rückkehr vorzubereiten.





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0