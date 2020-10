Lance Stroll war Corona-positiv: Dennoch Portugal-GP

​Der Kanadier Lance Stroll hat preisgegeben, dass er nach dem Eifel-GP-Wochenende positiv auf Corona getestet worden ist. Seither ist ein Test negativ ausgefallen, daher will der WM-Neunte in Portugal fahren.

Das war vielleicht eine Aufregung am Samstag, 10. Oktober, auf dem Nürburgring bei Racing Point: Der Wagen von Lance Stroll war verwaist, dem Kanadier ging es so schlecht, dass er das einzige freie Training nicht aufnehmen konnte. Teamchef Otmar Szafnauer rief Nico Hülkenberg an, der zum zweiten Mal nach Silverstone bei den Pink-Panthern einspringt. Damals war Sergio Pérez positiv auf Corona getestet worden.

Lange war nicht bekannt, woran Stroll eigentlich leidet. Natürlich kursierten schnell Gerüchte, wonach der gegenwärtige WM-Achte an Corona erkrankt sei. Teamchef Otmar Szafnauer widersprach energisch: «Das ist nicht wahr. Er fühlte sich einfach nicht wohl. Das geht schon seit dem Russland-Wochenende so. Natürlich ist Lance mehrfach getestet worden, jedes Mal fiel der Test negativ aus.»

Nun hat Stroll auf seinen sozialen Netzwerken erklärt: Nach dem Eifel-GP-Wochenende wurde er positiv auf Corona getestet! «Ich wollte nur alle wissen lassen – ich fühle mich seither wieder voll erholt und wurde inzwischen auch wieder negativ auf den Virus SARS-CoV-2 getestet.»

«Ich kam zum Nürburgring Corona-negativ. Am Samstagmorgen fühlte ich mich unwohl, mein Magen spielte verrückt. Ich folgte dem FIA-Protokoll für solche Fälle und begab mich in Selbst-Isolation. Ich habe das Fahrerlager nicht mehr betreten. Sonntagmorgen flog ich nach Hause. Da ich mich noch immer nicht gut fühlte, machte ich am Sonntag einen weiteren Test, am Montag war das Ergebnis da – positiv! Danach blieb ich zehn Tage zuhause, mit milden Symptomen.»



«Am Montag, 19. Oktober, liess ich mich erneut testen, dieses Mal war das Ergebnis negativ. Ich fühle mich gut und gehe davon aus, dass ich in der Algarve fahren werde.»



Das wird allerdings davon abhängen, wie ein weiterer Test ausfällt, wenn Stroll in Portugal ankommt. Die Frage bleibt offen, wieso der Racing Point-Pilot nicht schon am Samstag in Deutschland getestet worden ist. Dazu nimmt der Rennfahrer keine Stellung.



In den Richtlinien des Autosport-Weltverbands FIA im Kampf gegen den Coronavirus ist festgehalten: Wer an Merkmalen leidet wie Fieber, Husten, Kurzatmigkeit, Müdigkeit, Kopfschmerzen, laufende Nase, kratzender Hals, Verlust von Geruchs- und/oder Geschmackssinn, Hautausschlägen, Verfärbungen von Fingern oder Zehen – der ist verpflichtet, sich sofort in Isolation zu begeben und die Richtlinien der lokalen Gesundheitsbehörden zu beachten.





