Corona: Portugal-GP mit maximal 27.500 Fans pro Tag

​Die Organisatoren des Grossen Preises von Portugal im Autódromo Internacional do Algarve reagieren auf die Corona-Massnahmen der Regierung: Nicht 50.000 Fans am Tag, sondern 27.500 Besucher.

Der portugiesische Premierminister António Costa redete Klartext: «Überall in Europa ist eine fortschreitende und anhaltende Verschlechterung der Covid-19-Situation zu beobachten. Portugal ist leider keine Ausnahme, und wir müssen die Entwicklung der Pandemie in unserem Land als ernst einstufen.»

Im Schnitt wurden in den vergangenen Tagen in Portugal 2000 neue Erkrankungen am Coronavirus gemeldet, mit einem Höchstwert von 2608 Fällen am 16. Oktober, ein trauriger neuer Tagesrekord für Portugal. Es werden rund 40.000 aktive Erkrankungen gezählt, im Schnitt sterben derzeit pro Tag 20 Menschen an der Lungenkrankheit.

Costa verkündete acht Massnahmen, welche bis 31. Oktober helfen sollen, die Lage wieder in den Griff zu bekommen: Es gilt der Katastrophenfall. In der Öffentlichkeit dürfen sich nicht mehr als fünf Personen versammeln, die nicht im gleichen Haushalt leben. Das gilt auch für Bars und Restaurants. Familienanlässe sind auf maximal 50 Menschen beschränkt, unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit Maskentragepflicht. Alle akademischen Feierlichkeiten sind verboten. Die Überwachung der Einhaltung der Regeln ist verstärkt worden. Die Bussgelder betragen bis zu 10.000 Euro. Es wird dringend empfohlen, auch in der Öffentlichkeit Maske zu tragen und die Corona-Warn-App herunterzuladen. Zudem hat Costa einen Gesetz-Entwurf in die Wege geleitet, um das Mundschutztragen in der Öffenlichkeit und die Installation der Warn-App zur Pflicht zu machen.

Die Organisatoren des ersten Formel-1-WM-Laufs von Portugal seit 1996 reagieren so: Statt 50.000 Fans pro Tag wie ursprünglich geplant werden maximal 27.500 Menschen am Tag auf die Rennanlage gelassen. Dies ist von der Regierung so genehmigt worden. Die Eintrittskarten für Stehplätze haben keine Gültigkeit mehr. Bereits sind mehr als 46.000 Tickets verkauft worden. Wer keinen Tribünenplatz zugewiesen bekommt, erhält sein Geld zurück.





Eifel-GP, Nürburgring

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:35:55,073 h

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +4,470 sec

3. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +14,465

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +16,059

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +21,764

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +22,787

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +29,791

8. Nico Hülkenberg (D), Racing Point, +31,559

9. Romain Grosjean (F), Haas, +38,019

10. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +39,112

11. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +39,688

12. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +40,518

13. Kevin Magnussen (DK), Haas, +47,732

14. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +52,986

15. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +53,544

Out

Lando Norris (GB), McLaren, Motor

Alex Albon (T), Red Bull Racing, Motor

Esteban Ocon (F), Renault, Hydraulik

Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, Motor

George Russell (GB), Williams, Unfall





WM-Stand nach 11 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 230 Punkte

2. Bottas 161

3. Verstappen 147

4. Ricciardo 78

5. Pérez 68

6. Norris 65

7. Albon 64

8. Leclerc 63

9. Stroll 57

10. Gasly 53

11. Sainz 51

12. Ocon 36

13. Vettel 17

14. Kvyat 14

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Giovinazzi 3

17. Räikkönen 2

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 391

2. Red Bull Racing 211

3. Racing Point 120

4. McLaren 116

5. Renault 114

6. Ferrari 80

7. AlphaTauri 67

8. Alfa Romeo 5

9. Haas 3

10. Williams 0