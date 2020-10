Imola-GP im Fernsehen: Wer sichert sich die Pole?

Die GP-Teams und ihre Stars werden am heutigen Samstag eine besondere Herausforderung meistern müssen. Wer nicht verpassen will, welcher Fahrer am besten mit dem verkürzten Format klarkommt, findet hier alle TV-Zeiten.

Nur 90 Minuten Trainingszeit bleibt den Formel-1-Ingenieuren und GP-Piloten, um sich auf das heutige Qualifying in Imola vorzubereiten, dann müssen alle in die entscheidende Zeitenjagd um die Startaufstellung zum 13. WM-Lauf gehen.

Renault-Sportchef Alan Permane erklärte am gestrigen Donnerstag mit Blick auf das zweitägige Rennwochenende: «Angesichts der Distanz zu Portimão, wo wir vergangene Woche unterwegs waren, wäre es sehr schwierig, wenn nicht unmöglich geworden, ein dreitägiges Rennwochenende in Imola durchzuführen.» Die Herausforderung sei gross, der knappe Zeitrahmen ändert aber nichts an der Hauptsorge der schlauen Köpfe in den Rennställen, betonte er weiter.

«Die grössten Fragezeichen werfen auch hier die Reifen auf», stellte der Ingenieur klar. «Das sorgt natürlich für ein aufregendes Qualifying und Rennen, denn wir müssen mit deutlich weniger Informationen als gewohnt ins Abschlusstraining gehen. Aus Fahrer-Sicht mache ich mir weniger Sorgen, denn die meisten Piloten dürften sich im Simulator auf das Wochenende vorbereitet haben. Sie wisse also, wo es langgeht.»

Wer live sehen will, wie sich Permanes Schützlinge Daniel Ricciardo und Esteban Ocon sowie der Rest des Formel-1-Felds auf dem Imola-Rundkurs schlagen und wer am Ende die Pole-Position erobert, findet hier alle TV-Zeiten zum dritten Formel-1-Besuch in Italien.

Emilia Romagna-GP 2020 im Fernsehen

Samstag, 31. Oktober

6.45: Sky Sport 2 – Portugal-GP Wiederholung

8.45: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

9.55: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Freies Training

9.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Freies Training

10.00–11.30: Freies Training

11.45: Sky Sport 2 – Freies Training Wiederholung

13.00: RTL – Freies Training Highlights

13.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

13.45: ORF 1 – F1-News

13.45: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.45: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Qualifying

13.55: SRF2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.00–15.00: Qualifying

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.40: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

22.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 1. November

4.30: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

9.00: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

10.30: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00: RTL – Countdown zum Rennen

12.00: ORF 1 – F1-News

12.00: Sky Sport 2 – Vorberichte zum Rennen

12.35: ORF 1 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

12.50: SRF2 – Vorberichte, gleich anschliessend Rennen

13.00: RTL – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.05: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung zum Rennen

13.10: Rennstart

14.45: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

14.45: RTL – Siegerehrung und Highlights

14.55: ORF 1 – Analyse

15.15: Sky Sport 2 – Pressekonferenz

20.00: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung