Mercedes-Benz: Sieben WM-Titel in Folge – Rekord

​Nur eine Frage der Zeit, bis Mercedes den siebten Konstrukteurs-Pokalsieg in Serie sicherstellt – neuer Rekord in der Formel 1. Die Deutschen sind in der Turbohybrid-Ära seit Anfang 2014 ungeschlagen.

Reine Weste für Mercedes-Benz in der Turbohybrid-Ära der Formel 1: Seit der Einführung dieser Antriebseinheiten mit 1,6-Liter-V6-Turbomotoren und Mehrfach-Energierückgewinnung Anfang 2014 hat der Rennstall mit Sitz in Brackley (Chassis) und Brixworth (Motoren) alle Konstrukteurs-Pokale gewonnen.

Die Ausgangslage vor dem Grossen Preis von San Marino: Um die WM-Hoffnung gegen Mercedes am Leben zu erhalten, müssten Max Verstappen und Alex Albon für Red Bull Racing 34 Punkte mehr einfahren als das Mercedes-Duo aus Lewis Hamilton und Valtteri Bottas. Für diesen unwahrscheinlichen Fall müsste beispielsweise der eine RBR-Fahrer gewinnen, und der andere unter die ersten Vier kommen – bei gleichzeitigem Ausfall beider Mercedes-Rennwagen. Natürlich ist in der Formel 1 fast alles möglich, aber dieser Rennausgang galt von Anfang an als überaus unwahrscheinlich: Beide Mercedes out, das hat es in den vergangenen sechseinhalb Jahren nur zwei Mal gegeben, 2018 in Österreich (Defekte) und 2016 in Spanien (Kollision zwischen Nico Rosberg und Lewis Hamilton).

Anders betrachtet: Bottas und Hamilton mussten nur elf Punkte einfahren, um Mercedes den siebten in Folge zu bescheren.

Sieben Mal Sieger im Konstrukteurs-Pokal, das ist eine Premiere: Der alte Rekord – sechs Siege in Folge, gehalten von Mercedes (2014 bis 2019) und von Ferrari (1999 bis 2004).



Wir haben für Sie alle Gewinner des Konstrukteurs-Pokals in der Formel 1 zusammengefasst. Am meisten Titel holte Ferrari (16) vor Williams (9) und McLaren (8). Mercedes zieht 2020 mit Lotus gleich (beide 7). Ebenfalls Mehrfachgewinner sind Red Bull Racing (4) sowie Cooper, Brabham und Renault (je 2). Vanwall, BRM, Matra, Tyrrell, Benetton sowie BrawnGP kommen auf je einen Markentitel.





Konstrukteurs-Pokal – alle Sieger

1958 Vanvall

1959 Cooper

1960 Cooper

1961 Ferrari

1962 BRM

1963 Lotus

1964 Ferrari

1965 Lotus

1966 Brabham

1967 Brabham

1968 Lotus

1969 Matra

1970 Lotus

1971 Tyrrell

1972 Lotus

1973 Lotus

1974 McLaren

1975 Ferrari

1976 Ferrari

1977 Ferrari

1978 Lotus

1979 Ferrari

1980 Williams

1981 Williams

1982 Ferrari

1983 Ferrari

1984 McLaren

1985 McLaren

1986 Williams

1987 Williams

1988 McLaren

1989 McLaren

1990 McLaren

1991 McLaren

1992 Williams

1993 Williams

1994 Williams

1995 Benetton

1996 Williams

1997 Williams

1998 McLaren

1999 Ferrari

2000 Ferrari

2001 Ferrari

2002 Ferrari

2003 Ferrari

2004 Ferrari

2005 Renault

2006 Renault

2007 Ferrari

2008 Ferrari

2009 BrawnGP

2010 Red Bull Racing

2011 Red Bull Racing

2012 Red Bull Racing

2013 Red Bull Racing

2014 Mercedes

2015 Mercedes

2016 Mercedes

2017 Mercedes

2018 Mercedes

2019 Mercedes