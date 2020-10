Lewis Hamilton (Mercedes/2.): Warnung vor dem GP

​WM-Leader Lewis Hamilton fährt im Abschlusstraining zum Emilia Romagna-GP in Imola auf den zweiten Startplatz und warnt: «Ich fürchte, das wird ein langweiliges Rennen, weil das Überholen hier so schwierig ist.»

Lewis Hamilton für einmal geschlagen, dieses Mal war sein Mercedes-Stallgefährte Valtteri Bottas der schnellere Mann: «Valtteri hat heute einfach den besseren Job gemacht. Meine erste schnelle Runde war okay, mehr nicht, die zweite war rundweg schlecht. Und wenn die Autos so nach beieinanderliegen, dann bist du eben nur Zweiter. Man kann nicht immer alles perfekt auf die Reihe bekommen.»

«Aber Imola ist wirklich der Hammer. Was für eine phänomenale Rennstrecke! Unsere Autos hier sind so schnell. Es ist eine gewaltige Herausforderung, hier schnell zu fahren. Und wenn du es schaffst, dann ist das ein grossartiges Gefühl.»

Hamilton vermutet: «Im Rennen werden wir von Red Bull Racing mehr Gegenwehr erleben. Das ist normalerweise immer so. Und bei den Dauerläufen haben sie einen sehr guten Eindruck gemacht.»

Hamilton warnt: «Ich hoffe, ich habe Unrecht, aber ich fürchte, das wird ein langweiliges Rennen, weil das Überholen hier so schwierig ist. Du kannst einfach deinem Gegner nicht nahe genug folgen. Nach der ersten Kurve wird das wie ein Schnellzug sein. Vielleicht hilft der verstellbare Heckflügel ein wenig. Aber normalerweise muss dein Auto gute zwei Sekunden pro Runde schneller sein als der Wagen deines Rivalen, um gut überholen zu können. Wir da vorne liegen aber viel dichter beisammen, also wird das schwierig.»



«Grundsätzlich bin ich sehr glücklich, dass wir hier in Imola sind. Das ist um diese Jahreszeit eine atemberaubende Gegend, und die Strecke ist wirklich alte Schule. Ich weiss nicht, warum das so ist, aber solche Rennstrecken werden heute nicht mehr gebaut. Imola ist einfach ein Klassiker und fühlt sich auch so an.»





Qualifying, Imola

1. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, 1:13,609 min

2. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,097 sec

3. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,567

4. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,893

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,911

6. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +0,963

7. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,007

8. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,087

9. Lando Norris (GB), McLaren, +1,205

10. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,302

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +1,452

12. Esteban Ocon (F), Renault, +1,592

13. George Russell (GB), Williams, +1,714

14. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,776

15. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,885

16. Romain Grosjean (F), Haas, +2,309

17. Kevin Magnussen (DK), Haas, +2,330

18. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +2,344

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,378

20. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +2,599