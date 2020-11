Hülkenberg und Pérez: Bereit für Max Verstappen

Nico Hülkenberg und Sergio Pérez sind Kandidaten für einen Platz bei Red Bull Racing. Otmar Szafnauer sagt: Die beiden sind bereit für einen Teamkollegen wie Max Verstappen.

Es ist durchaus möglich, dass Red Bull Racing für 2021 einen externen Fahrer verpflichtet. Alex Albon ist eigentlich die erste Wahl, doch der Brite muss sich beweisen, was ihm aktuell nicht wirklich gelingt.

In Imola blieb er zum dritten Mal in Folge ohne Punkte. Die schmiss er weg, als er sich in der Schlussphase drehte. «Es ist frustrierend, dass er wieder ohne Punkte nach Hause kommt. Für ihn und das Team», sagte Teamchef Christian Horner.

Heiße Kandidaten sind nun Nico Hülkenberg und Sergio Pérez. Otmar Szafnauer kennt die beiden als Teamchef von Racing Point bestens.

Auf die Frage, ob sie in der Lage dazu sind, um es mit Verstappen auszunehmen, sagte Szafnauer: «Sicher. Beide haben die geistige Fähigkeit und die geistige Härte, um neben Max zu bestehen. Das haben beide.»

Die Tatsache, dass zwei Racing Point-Fahrer mit Red Bull Racing verbunden werden, zeige die Qualität der Verpflichtungen, die sie «in der Vergangenheit und hoffentlich auch in der Zukunft» machen, «einschließlich Lance und Seb», sagte Szafnauer. 2021 fährt bekanntlich Sebastian Vettel für Racing Point beziehungsweise dann Aston Martin.

«Wir sind stolz darauf, gute Fahrer auszuwählen», sagte Szafnauer. «Ich denke, wenn ich zurückblicke - und es hatte nichts mit mir zu tun, ich nehme mir nicht die Anerkennung -, aber selbst im Jordan saß Michael [Schumacher] und hat sein erstes Rennen absolviert, Eddie hat gute Fahrer ausgewählt.»

«Und in den Tagen von Force India auch. Ich erinnere mich, als ich hierher kam, habe ich sie nicht ausgewählt, aber Adrian Sutil war sehr schnell. Wir hatten hier einige gute Fahrer», so Szafnauer.