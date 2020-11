Offiziell: Nacht-GP in Saudi-Arabien ab 2021

Formel-1-CEO Chase Carey bestätigt: 2021 wird erstmals ein WM-Lauf in Saudi-Arabien ausgetragen. Mindestens drei Nacht-GP sind in Dschidda geplant, ab 2023 soll das Rennen nach Quiddiya umziehen.

Die Formel 1 hat bestätigt, was seit wenigen Tagen als Gerücht kursierte: 2021 wird zum ersten Mal ein Formel-1-WM-Lauf in Saudi-Arabien gefahren. In der 3,4-Millionen-Stadt Dschidda wird es einen Nacht-GP geben, anvisert ist November 2021. Gefahren wird an der prachtvollen Corniche von Dschidda entlang des Roten Meers.

Formel-1-CEO Chase Carey: «Wir freuen uns sehr, dass wir Saudi-Arabien als spektakuläre Ergänzung unseres WM-Programms verkünden dürfen. Dieses Land hat in den letzten Jahren zahlreiche Sport- und Unterhaltungs-Veranstaltungen durchgeführt. 70 Prozent der Bevölkerung sind unter 30, wir sehen da ein enormes Wachstumspotenzial.»

Längerfristig soll der WM-Lauf dann weiterziehen auf eine permanente Rennstrecke, auf dem Gelände des Unterhaltungskomplexes Quiddiya (südwestlich von Riad). Der Qiddiya-Rundkurs, der aus der Feder des österreichischen GP-Rentners und ORF-Experten Alex Wurz stammt und den strengsten FIA-Standards genügen soll, soll ab 2023 bereit sein, die Königsklasse zu begrüssen, wie CEO Mike Reiniger gegenüber BBC Sport bestätigt hat.

Das «Al Qiddiya Entertainment Megaproject» wird von Abdulaziz bin Salman bin Abdulaziz Al Saud vorangetrieben und soll Las Vegas eines Tages übertrumpfen. Die Bauarbeiten sind zu Jahresbeginn 2019 gestartet worden. Es ist eines der gewaltigen Tourismus-Projekte im Land und Bestandteil der «Saudi Vision 2030», die das Königsreich vom Erdöl unabhängig machen sollen.

Das Riesenprojekt setzt sich aus insgesamt fünf Projekten zusammen. CEO ist Michael «Mike » Reininger. Die Phase 1 wird 2023 eröffnet. Das «Six Flags Qiddiya» wird dann eine Familienattraktion darstellen. Bis dahin soll in der Wüste «Qiddiya City» aus dem Boden gestampft werden, ca. 40 km von der Hauptstadt Riad entfernt. Das Publikum soll mit feudalen Erholungszentren, Vergnügungsparks, modernen Sportzentren, üppigen Fahrradwegen, Wasserparks, einmaligen Kulturstätten und prächtige Naturlandschaften angelockt werden.



Schon im vergangenen Jahr hat die Formel 1 die Beziehung zu Saudi-Arabien gefestigt, im Rahmen eines Abkommens mit Aramco, der grössten Ölfordergesellschaft der Welt (Nettogewinn 2018: 111 Milliarden Dollar). Aramco ist zu einem der Hauptsponsoren der Formel 1 geworden, mit Bannerwerbung auf allen Strecken sowie Namensrechten für die WM-Läufe von Ungarn, Spanien und in der Eifel.





