Toto Wolff: Keine Sorgenfalten wegen Lewis Hamilton

Mercedes-Motorspordirektor Toto Wolff hat von Dauersieger Lewis Hamilton für 2021 noch keine Unterschrift bekommen. Der Wiener, der auch über seine eigene GP-Zukunft spricht, bleibt dennoch gelassen.

Das Mercedes-Team konnte in diesem Jahr zum siebten Mal in Folge den Konstrukteurspokal für sich entscheiden, und auch der Fahrer-WM-Titel geht sicherlich an einen Sternfahrer – Lewis Hamilton kann schon in der Türkei seine siebte WM-Krone erobern und mit Rekord-Weltmeister Michael Schumacher gleichziehen.

Dennoch erklärt Mercedes-Motorsportdirektor Toto Wolff im Gespräch mit Sky Sports F1: «Es ist für alle eine schwierige Zeit und die Leute leiden unter der zweiten Welle und den Lockdowns. Ich denke, wir alle werden auf 2020 zurückblicken und dieses Jahr als schlechtes in Erinnerung behalten. Es ist ein charakterbildendes Jahr.»

Gleichzeitig betont der 48-Jährige: «Andererseits haben wir als Team eine sehr gute Leistung gezeigt in dieser herausfordernden Saison und ich hoffe, wir haben für alle Leute zuhause mit einer guten Show für etwas Unterhaltung gesorgt. Es fühlt sich sehr speziell an für mich, seit langer Zeit war ich zufrieden, nachdem wir die Konstrukteurswertung für uns entschieden haben. Und das zeigt, wie sehr uns dieses Jahr mental mitgenommen hat.»

Dass Lewis Hamilton immer noch keinen Vertrag für 2021 unterschrieben hat, nimmt der Österreicher gelassen. «Wir haben eine Beziehung aufgebaut, die auf gegenseitigem Vertrauen beruht, und wir haben uns regelmässig positive Signale gegeben. Es gibt auch keinen Grund, warum Lewis nicht in einem so konkurrenzfähigen Auto wie dem Mercedes sein wollte», lautete seine Antwort auf die entsprechende Frage.

«Und auch unsererseits gibt es keinen Anlass, eine Alternative zu suchen. Es ist eine perfekte Symbiose und ich sehe keinen Grund, warum das nicht weitergehen sollte», versicherte Wolff. Und zu seiner eigenen Zukunft im Team verriet er: «Ich werde zu 100 Prozent auch im nächsten Jahr der Teamchef von Mercedes sein.»

2. Training, Istanbul

1. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, 1:28,330 min

2. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +0,401 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,575

4. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, +0,850

5. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,033

6. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,359

7. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,614

8. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,692

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,967

10. Lando Norris (GB), McLaren, +2,577

11. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +2,774

12. Esteban Ocon (F), Renault, +3,050

13. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +3,163

14. Carlos Sainz (E), McLaren, +3,168

15. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +3,542

16. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +3,602

17. George Russell (GB), Williams, +3,972

18. Romain Grosjean (F), Haas, +4,240

19. Kevin Magnussen (DK), Haas, +4,477

20. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +5,158

WM-Stand nach 13 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 282 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 162

4. Ricciardo 95

5. Leclerc 85

6. Pérez 82

7. Norris 69

8. Sainz 65

9. Albon 64

10. Gasly 63

11. Stroll 57

12. Ocon 40

13. Kvyat 26

14. Vettel 18

15. Nico Hülkenberg (D) 10

17. Räikkönen 4

16. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 479

2. Red Bull Racing 226

3. Renault 135

4. McLaren 134

5. Racing Point 134

6. Ferrari 103

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0