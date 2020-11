McLaren-Teamchef Andreas Seidl: Respekt vor Ferrari

​Der Passauer McLaren-Teamchef Andreas Seidl sagt vor den letzten drei WM-Läufen der Saison 2020: «Wir müssen alles richtig machen, wenn wir den dritten Rang im Konstrukteurs-Pokal erobern wollen.»

McLaren hat in der Türkei ein solides Ergebnis eingefahren – Platz 5 für Carlos Sainz, Rang 8 für Lando Norris. Aber Racing Point ist dank des zweiten Platzes von Sergio Pérez in der Markenwertung an Renault und McLaren vorbeigezogen. Und die Ränge 3 und 4 von Ferrari haben gezeigt, dass auch mit dem berühmtesten aller Rennställe wieder gerechnet werden muss.

Der Passauer McLaren-Teamchef Andreas Seidl schätzt die Ausgangslage vor den letzten drei WM-Läufen in Arabien so ein: «Es war schön, in der Türkei ein solides Team-Ergebnis einzufahren. Wir sind im Kampf um Rang 3 noch dabei. Aber wenn wir uns die pure Leistungsfähigkeit betrachten, dann haben wir im Moment weder das dritt- noch das viertschnellste Auto. Wir müssen sicherstellen, noch etwas mehr Potenzial aus dem Wagen zu schöpfen. Vor allem aber müssen wir in den letzten drei Rennen alles richtig machen und dürfen uns keine Ausfälle leisten, wenn wir Rang 3 erobern wollen.»

«Ich habe Respekt vor Ferrari, die habe ich ohnehin nie abgeschrieben. Sie haben in der Türkei gezeigt – ein gutes Ergebnis, und schon sieht alles wieder ganz anders aus. Ich bin nicht überrascht, dass Ferrari wieder stärker geworden ist. Für mich war das vor dem Hintergrund ihrer Ressourcen nur eine Frage der Zeit.»

«Auf einmal ist der Mehrkampf um Rang 3 nicht mehr eine Sache zwischen drei Rennställen, sondern zwischen vier.»





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0