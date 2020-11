Grossverdiener: Millionen für die Formel-1-Stars

Wieviel die GP-Stars für ihre Dienste kassieren, wissen nur wenige Eingeweihte. An Ranglisten der Formel-1-Grossverdiener fehlt es dennoch nicht. Und den ersten Platz besetzt wenig überraschend Champion Lewis Hamilton.

Wieviel verdienen die Stars der Königsklasse? Diese Frage wird immer wieder gerne und ausgiebig diskutiert. Gesicherte Informationen über die Gagen der berühmtesten Rennfahrer der Gegenwart gibt es kaum, denn über das liebe Geld wird in der Formel 1 nicht gerne gesprochen. Was in den Verträgen genau ausgemacht ist, weiss abgesehen von den Teamverantwortlichen, den Piloten, ihren Managern und Anwälten eigentlich nur noch die Steuerexperten, die sich mit den Einkommen der Athleten herumschlagen müssen.

Dennoch kursieren jährlich verschiedene Ranglisten der Top-Verdiener der Formel 1, eine davon ist das Ranking der Macher des «Business Book GP» aus Frankreich. Seit 2010 beschäftigen sie sich mit der finanziellen Seite der WM. Und gemäss der Franzosen hat auch in dieser Liste – wenig überraschend – Mercedes-Star Lewis Hamilton die Nase vorn.

Der Brite, der in der Türkei seinen 94. GP-Sieg und seinen siebten WM-Titel eingefahren hat, verdiente in diesem Jahr gemäss der jüngsten Liste satte 47 Millionen Euro. Mit deutlichem Abstand folgt Ferrari-Ass Sebastian Vettel auf dem zweiten Platz. Der vierfache Champion, der im nächsten Jahr für das Aston Martin Team (heute noch Racing Point) an den Start gehen wird, soll stolze 35 Millionen Euro kassieren.

Das sind 15 Millionen Euro mehr als Daniel Ricciardo in seinem letzten Jahr als Renault-Werkspilot für seine Arbeit bekommen soll. Der Australier rangiert damit auf dem dritten Platz vor Red Bull Racing-Ass Max Verstappen, dessen Gage mit 16 Millionen Euro beziffert wird. Der Niederländer ist der Einzige, der demzufolge neben der Top-3 der Liste ein zweistelliges Millionengehalt bekommt.

Je nach Herausgeber der Liste unterscheiden sich Zahlen und Reihenfolge, hinzu kommt, dass die Löhne aus Grundgehalt, Punkte-Prämien und Einnahmen von persönlichen Sponsoren bestehen und deshalb variieren. Mit entsprechend viel Vorsicht muss jede Einkommensrangliste gelesen werden.

Gehaltsliste gemäss Business Book GP

1. Lewis Hamilton, 47 Millionen Euro

2. Sebastian Vettel, 35 Mio. Euro

3. Daniel Ricciardo, 20 Mio. Euro

4. Max Verstappen, 16 Mio. Euro

5. Valtteri Bottas, 9 Mio. Euro

6. Charles Leclerc, 9 Mio. Euro

7. Kimi Räikkönen, 6 Mio. Euro

8. Carlos Sainz, 4,5 Mio. Euro

9. Sergio Pérez, 4 Mio. Euro

10. Esteban Ocon, 4 Mio. Euro

11. Romain Grosjean, 2 Mio. Euro

12. Kevin Magnussen, 2 Mio. Euro

13. Alex Albon, 2 Mio. Euro

14. Lando Norris, 1,5 Mio. Euro

15. Lance Stroll, 1,5 Mio. Euro

16. Pierre Gasly, 1 Mio. Euro

17. Daniil Kvyat, 750.000 Euro

18. George Russell, 750.000 Euro

19. Nicholas Latifi, 750.000 Euro

20. Antonio Giovinazzi, 500.000 Euro