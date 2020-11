Pierre Gasly: «Bahrain 2 wie ein Mini-Indy 500»

​Ungewöhnliches Programm im letzten WM-Teil: Drei Rennen in Arabien, zwei davon in Bahrain auf verschiedenen Pistenlayouts. AlphaTauri-Pilot Pierre Gasly: «Bahrain 2 wird wie ein Mini-Indy 500.»

Monza-GP-Sieger Pierre Gasly ist heilfroh, dass der Formel-1-Zirkus nach Arabien ausrückt: «Am liebsten würde ich gar nicht mehr über das Türkei-Wochenende reden, unsere schlechteste Darbietung 2020, zum Glück wird es in Bahrain weder so rutschig sein noch so kalt. Schwierigkeiten, die Reifen auf Temperatur zu bringen, werden wir in der Wüste Sakhir wohl keine haben.»

«Wir sind guten Mutes, denn 2018 konnte ich in Bahrain Rang 4 erobern, die Piste hat zu unserem Wagen gepasst, und ich mag die Strecke.»

«Es fühlt sich seltsam an, wieder nach Arabien zu reisen. Im Anschluss ans abgebrochene Wochenende von Australien im März flog ich ja nach Dubai, dann schien es mir wegen der ersten Corona-Welle sicherer zu sein, dort zu bleiben, statt nach Frankreich zu fliegen. Nun sind wir wieder drei Wochen in Arabien, ich werde also ein Vierteljahr 2020 in diesem Teil des Landes verbracht haben!»

«Ich bin auch sehr gespannt, wie das zweite Bahrain-Wochenende verlaufen wird, wenn wir auf dem äusseren Ring fahren und nicht auf dem gewohnten GP-Kurs. Natürlich ist das nicht zu vergleichen mit einem Oval, aber wir werden nur vier Kurven haben, die Simulation hat Rundenzeiten von unter einer Minute ergeben, Windschattenfahren wird ganz elementar sein, und wir werden das im Training sicher üben – das fühlt sich alles schon ein wenig an wie ein Mini-Indy 500. Das wird für alle Teams und Fahrer Neuland, und ich bin sehr gespannt.»



Grosser Unterschied zu Indy: Dort wird linksherum gefahren, in Bahrain hingegen im Uhrzeigersinn.





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0