Bahrain-GP im Fernsehen: Vorsicht, Sandsturm!

So sah das im Februar 2009 aus

​Vor dem ​Grossen Preis von Bahrain in der Wüste von Sakhir taucht immer wieder die Frage auf – wie kommen die Rennställe in Arabien eigentlich mit dem chronischen Problem Sand zurecht?

Der Bahrain International Circuit (BIC) ist eine wundervolle Formel-1-Rennstrecke. Aber gegen Mutter Natur sind ihre Erbauer machtlos. Vor allem, weil sich die Anlage mitten in der Wüste Sakhir befindet und der stetige Wind immer Sand auf die Rennanlage fächelt – oder peitscht. Denn keiner hat vergessen, was im Februar 2009 in Bahrain los war, als ein Sandsturm die Wintertests lahmlegte.

Immer wieder fragen uns SPEEDWEEK.com-Leser: Wie kommen die Teams mit dem allgegenwärtigen Sand zurecht, der ständig auf die Bahn geweht wird? Grundsätzlich ist das Problem grösser als auf dem Yas Marina Circuit von Abu Dhabi, weil jene Piste windgeschützter gebaut ist und am Meer liegt.

Bahrain liegt mitten auf der Insel Bahrain. Also kommen besondere Kehrmaschinen zum Einsatz, welche den Sand nicht nur wegwischen, sondern ihn aus den Poren des Asphalts saugen.

Die Motorhersteller haben ebenfalls vorgesorgt – mit besonderen Luftfiltern, die sich bei Wüstenrallyes bewährt haben. Wenn der Motor eines Rallye-Wagens in der Wüste normal atmen kann, dann sollte das auch für ein GP-Triebwerk kein Problem sein. Tatsächlich haben wir in all dem Jahren Bahrain-GP keinen einzigen Motorschaden erlebt, der auf Sand zurückzuführen war.



Mit oder ohne Sand – dank unserer TV-Übersicht verpassen Sie keine Sekunde der Action aus der Wüste von Sakhir.





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0