Sergio Pérez: Mehr Podestplätze bis zum Saisonende

2014 stand Sergio Pérez in Bahrain auf dem Podest – kann er dieses Kunststück in diesem Jahr wiederholen?

Racing-Point-Pilot Sergio Pérez durfte sich in Istanbul nicht nur über den zweiten Platz freuen, sondern auch über den vierten WM-Rang. Diesen will der Mexikaner bis zum Saisonende verteidigen.

Beflügelt vom zweiten Platz, den er im Türkei-GP erobern konnte, hat sich Sergio Pérez auch für die restlichen Rennen der Saison 2020 hohe Ziele gesetzt. Der Rennfahrer aus Guadalajara rückte in der WM-Tabelle dank seines ersten Podestplatzes seit Baku 2018 vom sechsten auf den vierten Gesamtrang vor – und diesen will er mit weiteren Podestplätzen verteidigen.

Die Konkurrenz ist gross, mit Charles Leclerc und Daniel Ricciardo sitzen ihm zwei hochkarätige Konkurrenten im Nacken. Dem Australier fehlen vier Punkte auf Pérez, während der Ferrari-Star sogar nur drei Punkte hinter dem Racing-Point-Routinier liegt. Umso wichtiger ist es für den Mexikaner, weiterhin starke Ergebnisse einzufahren.

«Ich will um den vierten WM-Rang kämpfen, den wir nach dem grossartigen Ergebnis in der Türkei belegen», erklärt der 30-Jährige kämpferisch. «Das Resultat von Istanbul erfüllt uns mit Zuversicht für die anstehenden Rennen in Bahrain und Abu Dhabi. Wir wollen weiterhin um Podestplätze kämpfen, um diese Ära sowohl für das Team als auch für mich richtig gut abzuschliessen», fügt der Mexikaner an, der nach dem Saisonende Platz für Sebastian Vettel machen muss.

Der Wüstenkurs von Bahrain ist ein gutes Pflaster für Pérez, bereits bei seinem dritten GP-Wochenende mit der Mannschaft aus Silverstone, die damals noch unter dem Namen Force India antrat, sicherte er sich 2014 in Sakhir als Dritter einen Platz auf dem Treppchen. «Das war sehr speziell und es ist unglaublich, dass dies schon beim dritten Rennen mit dem Team passiert ist», erinnert er sich zurück. Es ist unglaublich, dass wir seither fünf weitere Top-3-Plätze erringen konnten und es ist immer ein schönes Gefühl, nach Bahrain zurückzukehren und an 2014 erinnert zu werden.»

Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0