Mick Schumacher: F2-Titel bereits in dieser Woche?

Im Gegensatz zur Formel 1 ist der Titelkampf in der höchsten Formelsport-Nachwuchsklasse noch nicht entschieden. Ferrari-Junior Mick Schumacher könnte sich den Gesamtsieg bereits an diesem Wochenende sichern.

Das Punkte-Polster von Ferrari-Junior Mick Schumacher vor den letzten vier Formel-2-Kräftemessen des Jahres beträgt 22 Zähler. Das klingt besser, als es ist, schliesslich können an den letzten beiden Rennwochenenden in Bahrain maximal 48 Punkte gewonnen werden: Vier davon gibt es für den Polesetter am Freitag, 25 für den Sieger im Hauptrennen und 15 für den, der im Sprint triumphiert. Hinzu kommen je zwei Punkte für die jeweils schnellste Rennrunde.

Damit hat Micks erster Verfolger Callum Ilott noch alle Chancen, sich den prestigeträchtigen Titel im vielgerühmten Vorzimmer der Formel 1 zu schnappen. Der Brite, der mit drei Siegen eimal mehr als Schumacher triumphiert hat, gehört auch zum Nachwuchskader von Ferrari, genauso wie Robert Shwartzman, der als aktueller Tabellen-Fünfter allerdings bereits 51 Punkte hinter dem Leader liegt. Schumacher kann die Titelkrone sichern, sollte er seinen Vorsprung auf seinen ersten Verfolger auf 49 Punkte ausbauen.

Schumacher weiss: «Noch ist alles offen.» Entsprechend gross ist die Aufregung vor dem ersten der beiden aufeinanderfolgenden Rennwochenenden auf dem Wüstenkurs von Sakhir. «Ich glaube, dass wir gute Chancen haben», betonte der 21-Jährige, der gleichzeitig warnt: «Natürlich liegt noch ein langer Weg und viel Arbeit vor uns.»

Über die Strecke in Bahrain sagt der Formel-2-Leader: «Sie ist ziemlich technisch und bietet viele Chancen, nicht zuletzt wegen des Reifenabbaus, der hier für gewöhnlich wegen der hohen Streckentemperaturen auch hoch ausfällt. Ich freue mich schon, auf dieser Piste auszurücken.»

Wie es nach der Saison 2020 für ihn weitergeht, ist ein offenes Geheimnis: Schumacher soll beim Haas-Team an der Seite von Nikita Mazepin seine ersten GP-Einsätze bestreiten. Teamchef Günther Steiner lässt sich noch nicht in die Karten blicken, am heutigen Donnerstag erklärte er am Rande der GP-Strecke in seiner Presserunde vorauseilend: «Wir werden bald etwas bekannt geben, aber bitte stellt heute keine Fragen dazu.»

Formel-2-Sprintrennen in Sotschi

1. Guanyu Zhou (RCH), Uni-Virtuosi Racing, 10:01,184

2. Nikita Mazepin (RU), Hitech Grand Prix, +0,818

3. Mick Schumacher (D), +4,816

4. Jack Aitken (GB), Campos Racing, +6,459

5. Luca Ghiotto (I), Hitech Grand Prix, +7,670

6. Yuki Tsunoda (J), Carlin, +8,282

7. Callum Ilott (GB), Uni-Virtuosi Racing, +9,141

8. Dan Ticktum (GB), DAMS, +9,769

9. Pedro Piquet (BR), Charouz Racing System, +10,506

10. Robert Shwartzman (RU), Prema Racing, +11,244

11. Jehan Daruvala (IND), Carlin, +11,988

12. Artem Markelov (RU), BWT HWA Racelab, +12,438

13. Christian Lundgaard (DK), ART Grand Prix, +13,536

14. Marcus Armstrong (NZ), ART Grand Prix, +14,053

15. Marino Sato (J), Trident, +14,611

16. Giuliano Alesi (F), MP Motorsport, +15,032

17. Louis Delétraz (CH), Charouz Racing System, +15,717

18. Juri Vips (EST), DAMS, +17,100

19. Roy Nissany (IL), Trident, +17,757

20. Felipe Drugovich (BR), MP Motorsport, +38,002

Out

Jake Hughes (GB), BWT HWA Racelab, Kollision mit Semaia

Guilherme Samaia (BR), Campos Racing, Kollision mit Hughes

Stand nach 20 von 24 Rennen

1. Schumacher 191

2. Ilott 169

3. Tsunoda 147

4. Lundgaard 145

5. Shwartzman 140

6. Mazepin 140

7. Delétraz 124

8. Zhou 119,5

9. Ghiotto 104

10. Drugovich 79

11. Ticktum 78,5

12. Aitken 47

13. Nobuharu Matsushita (J) 42

14. Armstrong 38

15. Daruvala 36

16. Vips 16

17. Alesi 8

18. Markelov 5

19. Nissany 5

20. Sean Gelael (RI) 3

21. Piquet 2

22. Sato 1

23. Hughes 0

24. Samaia 0