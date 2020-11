Bahrain-GP im Fernsehen: Zurück zur Normalität

Nachdem die GP-Stars in der Eifel, in Portugal, Imola und Istanbul auf vier unvertrauten Strecken unterwegs waren, steht dieses Wochenende mit dem Bahrain-GP ein altbekannter Rundkurs auf dem Programm.

Die Corona-Saison neigt sich ihrem Ende zu, nur noch drei Wüstenrennen in Bahrain und Abu Dhabi müssen die GP-Stars absolvieren, bevor nach einer intensiven WM die Winterpause ansteht. Zuletzt gab es für die Teams und ihre Schützlinge viel Neuland zu erkunden: Sowohl auf dem Nürburgring als auch in Imola und Istanbul war die Formel 1 schon eine ganze Weile nicht mehr unterwegs gewesen, das Rennen in Portimão war gar eine echte Premiere.

Doch nun steht mit dem Bahrain-GP, der unter Flutlicht gefahren wird, ein vertrautes Rennen auf dem Programm, auf das sich auch Renault-Werkspilot Esteban Ocon freut. «Es macht Spass, in Bahrain zu fahren, denn die Strecke hat viel zu bieten. Wir werden dort auch das erste Nachtrennen des Jahres austragen, und es ist immer eine ganz besondere Erfahrung, unter Flutlicht Gas zu geben. Man spürt den Speed noch mehr als bei Tageslicht», schwärmt der Franzose, der 2019 eine Zwangspause hatte einlegen müssen.

Einfach wird die Aufgabe nicht, wie Ocon weiss: «Es ist für die Fahrer und die Autos eine Herausforderung, in der Hitze zu fahren. Mit Blick auf die Reifen wird es wieder normaler, und es liegt an uns, die Fahrzeugabstimmung bestmöglich hinzubekommen», weiss der 24-Jährige.

«Die Strecke bietet einige grossartige Überholmöglichkeiten und für gewöhnlich bietet sie Rennen, die auch strategisch interessant sind. Die beste Chance, an einem Gegner vorbeizukommen, bietet die erste Kurve und auch die vierte Kehre ist in dieser Hinsicht ziemlich gut», macht sich der aktuelle WM-Zwölfte Mut.

Ocon hofft in der Wüste wieder auf die Erfolgsspur zurückzufinden. «Ich habe gesagt, dass es sich nicht gerade so anfühlt, als würde das Glück auf meiner Seite sein. Aber ich glaube, dass es in unseren Händen liegt, die Kehrtwende zu schaffen. Es bleibt keine Zeit für Selbstmitleid, deshalb bin ich entschlossen, ein starkes Wochenende zu schaffen, um einige wichtige Punkte zu holen», erklärt er kämpferisch.

Wer nicht verpassen will, wie der hochgewachsene Rennfahrer aus Evreux und seine Gegner ins drittletzte Kräftemessen der Saison starten, findet hier die wichtigsten Sendezeiten der deutschsprachigen TV-Sender.

Bahrain-GP im Fernsehen

Freitag, 27. November

8.30 Uhr: Grosser Preis der Türkei Wiederholung

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 1. Freies Training

12.00–13.30 Uhr: 1. Freies Training

13.45 Uhr: Pressekonferenz Fahrer

14.15 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung

14.50 Uhr: Pressekonferenz Teamchefs

15.55 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

15.55 Uhr: n-tv – Beginn Berichterstattung 2. Freies Training

16.00–17.30 Uhr: Zweites freies Training

18.45 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

20.15 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

23.01 Uhr: Sky Sport 1 – 1. Freies Training Wiederholung



Samstag, 28. November

0.40 Uhr: Sky Sport 1 – 2. Freies Training Wiederholung

2.15 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

3.45 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

6.25 Uhr: Sky Sport 2 – 1. Freies Training Wiederholung

7.55 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00 Uhr: Drittes freies Training

13.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

14.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.50 Uhr: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00 Uhr: Qualifying

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

22.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. November

3.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.00 Uhr: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

13.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

13.35 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

14.00 Uhr: ORF – Formel-1-News

14.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.35 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.10 Uhr: Rennen

16.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

17.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

19.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0