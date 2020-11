Jonathan Wheatley (Red Bull Racing) Corona-positiv!

​Das kommende GP-Wochenende von Bahrain findet ohne den langjährigen Red Bull Racing-Mitarbeiter Jonathan Wheatley statt – der Engländer ist positiv auf den Coronavirus getestet worden.

Die vierfachen Weltmeister von Red Bull Racing müssen in Arabien vorderhand auf ihren Sportchef Jonathan Wheatley verzichten: Der 53jährige Engländer ist im Rahmen der üblichen Vorgehensweise der Rennställe vor einem WM-Lauf positiv auf den Coronavirus getestet worden, dies in England. Er befindet sich nun in Quarantäne.

Red Bull Racing teilt mit: «Wir bestätigen, dass unser Sportdirektor Jonathan Wheatley positiv auf Covid-19 getestet worden ist. Dies hat sich im Laufe der normalen Überprüfungen ergeben, die jeweils vor der Anreise zu einem Grand Prix erledigt werden. Gemäss der Vorschriften hat er sich nun für zehn Tage in Isolation begeben.»

«Die Aufgaben von Jonathan am ersten Bahrain-GP-Wochenende werden von mehreren Mitarbeitern übernommen. Die Tests haben ergeben, dass kein anderes Team-Mitglied betroffen und unser Einsatz in Bahrain nicht in Gefahr ist.»

Wann Jonathan Wheatley wieder die Arbeit aufnehmen kann, wird von weiteren Tests abhängen.



Wheatley arbeitete sich als Rennmechaniker bei Benetton Anfang der 90er Jahre hoch, 1998 wurde er Chefmechaniker bei Renault, 2006 holte ihn Red Bull Racing als Team-Manager. Seit Anfang 2019 bekleidet er den Posten des Sportchefs.



In den vergangenen Wochen sind immer wieder einzelne Corona-Erkrankungen in der Formel 1 entdeckt worden. Die prominentesten Opfer sind die Racing Point-Fahrer Sergio Pérez und Lance Stroll, Racing Point-Teambesitzer Lawrence Stroll, Williams-Teamchef Simon Roberts und Pirelli-Rennchef Mario Isola.





Türkei-GP, Istanbul

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:42:19,313 h

2. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +31,633 sec

3. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +31,960

4. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +33,858

5. Carlos Sainz (E), McLaren, +34,363

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +44,873

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +46,484

8. Lando Norris (GB), McLaren, +1:01,259 min

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1:12,353

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1:35,460

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1 Runde

12. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1 Runde

14. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1 Runde

13. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +1 Runde

15. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1 Runde

16. George Russell (GB), Williams, +1 Runde

Out

Kevin Magnussen (DK), Haas, Aufgabe

Romain Grosjean (F), Haas, Schäden nach Kollision mit Latifi

Nicholas Latifi (CDN), Williams, Schäden nach Kollision mit Grosjean

Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, Getriebedefekt

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0