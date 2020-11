Bahrain-GP im Fernsehen: Mercedes im Rückstand?

Lewis Hamilton konnte zum Auftakt ins erste Bahrain-Wochenende in beiden Trainings die schnellste Runde drehen. Trotzdem erklärt Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin: «Wir befinden uns ein wenig im Rückstand.»

Der Trainingsfreitag auf dem Wüstenkurs von Sakhir hat angesichts der Zeitenliste keine grossen Überraschungen zu Tage gebracht. Champion Lewis Hamilton, der im vorangegangenen Kräftemessen in Istanbul auf beachtliche Weise seinen 94. GP-Sieg und den siebten Titel seiner Karriere eingefahren hat, stellte in beiden Sessions die Bestzeit auf – und das, obwohl sich Mercedes nicht auf die Zeitenjagd konzentriert hat.

Der leitende Mercedes-Ingenieur Andrew Shovlin erklärte nach dem zweiten Training: «Wir haben uns dazu entschieden, uns heute mehr auf die Reifentests für 2021 zu konzentrieren und weniger auf die üblichen Vorbereitungen auf das Rennwochenende. Wir hatten noch keine Zeit, um die gesammelten Daten zu analysieren, aber wir konnten unser geplantes Programm absolvieren. Hoffentlich können wir daraus nützliche Lehren für die nächste Saison ziehen.»

Der Brite ist sich deshalb sicher: «Hinsichtlich des Rennens am Sonntag befinden wir uns dadurch ein wenig im Rückstand, zumindest verglichen mit einem normalen Freitag. Das liegt teilweise daran, dass wir nicht so lange wie sonst an der Fahrzeugbalance feilen konnten, teilweise aber auch daran, dass wir kein so intensives Long-Run-Programm wie üblich gefahren sind.»

«Deshalb ist unsere Fahrzeugbalance noch nicht perfekt abgestimmt und wir können definitiv noch nachlegen, sowohl auf einer schnellen Runde als auch im Renntrimm. Am Samstag bleibt uns aber noch etwas Zeit, um daran zu arbeiten», so Shovlin. Red Bull Racing-Teamchef Christian Horner, dessen Schützling Max Verstappen einmal mehr näher als jeder andere GP-Star an die Tagesbestzeit von Lewis Hamilton herangekommen ist, erklärte im Sky Sports F1-Gespräch seinerseits: «Mercedes ist ziemlich gut unterwegs. Im Renntrimm sah die Performance von Max aber nicht schlecht aus.»

2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665

1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768

Bahrain-GP im Fernsehen

Samstag, 28. November

7.55 Uhr: Sky Sport 2 – 2. Freies Training Wiederholung

11.25 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

11.55 Uhr: Sky Sport 1 – Beginn Berichterstattung 3. Freies Training

12.00–13.00 Uhr: Drittes freies Training

13.15 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Teamchefs

14.00 Uhr: RTL – 3. Freies Training Highlights

14.45 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.45 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.50 Uhr: ORF – Beginn Berichterstattung Qualifying

14.55 Uhr: SRF Info – Beginn Berichterstattung Qualifying

15.00–16.00 Uhr: Qualifying

16.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

22.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung



Sonntag, 29. November

3.30 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

6.00 Uhr: Sky Sport 1 – Qualifying Wiederholung

8.05 Uhr: Sky Sport 2 – Qualifying Wiederholung

12.00 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

13.15 Uhr: RTL – Countdown zum Rennen (mit Schumacher-Doku)

13.35 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Qualifying

14.00 Uhr: ORF – Formel-1-News

14.00 Uhr: Sky Sport 2 – Vorberichte

14.35 Uhr: ORF 1 – Beginn Berichterstattung Rennen

14.55 Uhr: SRF 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.00 Uhr: RTL – Beginn Berichterstattung Rennen

15.05 Uhr: Sky Sport 2 – Beginn Berichterstattung Rennen

15.10 Uhr: Rennen

16.55 Uhr: RTL – Siegerehrung und Highlights

17.00 Uhr: Sky Sport 2 – Analysen und Interviews

17.05 Uhr: ORF 1 – Rennanalyse

17.30 Uhr: Sky Sport 2 – Pressekonferenz Rennen

19.05 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

22.50 Uhr: Sky Sport 2 – Rennen Wiederholung

WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0

Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0