FP2 Bahrain: 2 Rote Flaggen, Hamilton wieder vorn

Lewis Hamilton gab auch im zweiten Training in Bahrain den Ton an

Auch im 2. Training zum Bahrain-GP war Weltmeister Lewis Hamilton der Schnellste Mann auf dem Wüstenkurs. Ein Hund sorgte nach dem Crash von Alex Albon für die zweite rote Flagge des Tages.

Ausgerechnet im wichtigen zweiten freien Training zum Bahrain-GP mussten die GP-Stars eine Zwangspause einlegen. Der Grund: Alex Albon hatte seinen Red Bull Racing-Renner ausgangs der letzten Kurve in die Streckenbegrenzung gesetzt, nachdem er neben die Pistengrenze geraten war. Der 24-Jährige funkte gleich, dass er okay sei und entschuldigte sich auch bei seinem Team für den offensichtlich grossen Schaden, den er mit seinem Abflug verursacht hatte.

Auf der anderen Seite der Wohlfühlskala fand sich sein Teamkollege Max Verstappen, der die Zeitenliste vor der Unterbrechung mit 1:29,318 min vor Valtteri Bottas, Sergio Pérez, Pierre Gasly, Daniel Ricciardo, Lando Norris, Lance Stroll, Daniil Kvyat, Albon, Sebastian Vettel, Carlos Sainz, Esteban Ocon, Charles Leclerc, Antonio Giovinazzi, Kevin Magnussen, Kimi Räikkönen, Nicholas Latifi, Romain Grosjean, George Russell und Lewis Hamilton anführte.

Kaum durften die GP-Stars wieder loslegen, wurde wieder unterbrochen, diesmal war es ein Hund, der über die Strecke fegte, der den Betrieb auf der Bahn störte. So kam es, dass die Formel-1-Teams und ihre Schützlinge fünf weitere wertvolle Minuten an Streckenzeit einbüssten, bevor die Strecke wieder freigegeben wurde.

Hamilton, der auf den weichen Reifen ausrückte, verbesserte sich auf die sechste Position, noch weiter vorne landet Ricciardo, der auf der gleichen Mischung eine schnelle Runde in den Asphalt brannte. Vettel kämpfte zuvor mit Vibrationen, obwohl er sich seine Reifen nicht ruiniert hatte, weshalb er zum Reifenwechsel an die Box abbog. In der letzten Viertelstunde war er – wie Verstappen auch – auf den mittelharten Reifen unterwegs.

Hamilton gab hingegen auf einem frischen Satz der weichen Mischung Gas und sorgte mit 1:28,971 min für eine neue Bestmarke, die knapp dreieinhalb Zehntel unter Verstappens vorheriger Bestzeit lag. Dabei blieb es bis zum Fallen der Zielflagge, womit der Mercedes-Star und siebenfache Weltmeister auch die zweite Zeitenliste anführte.

2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665

1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768