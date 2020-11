Pierre Gasly (AlphaTauri/6.): Wahrheit über Ferrari

​GP-Sieger Pierre Gasly hatte nach dem verpatzten Türkei-GP grimmig erklärt: «Das war eine Ausnahme, in Bahrain werden wir zeigen, was wir können.» Gesagt, getan – einmal Fünfter, einmal Sechster.

Der Franzose Pierre Gasly hatte vor den ersten Trainings in Bahrain angekündigt: «Unser Absturz in der Türkei geht auf eine merkwürdige Verkettung zurück aus Pistenoberfläche und Reifentemperatur. Mit war immer klar, dass ein gutes Rennauto nicht einfach schlecht ist. In Bahrain werden wir wieder eher zeigen, wozu wir fähig sind.»

Der Sensationssieger des Monza-GP liess Taten folgen: Fünftschnellste Zeit im ersten Training auf dem Bahrain International Circuit, Sechstschnellster im Abendtraining. Danach gab er zufrieden bekannt: «Es ist schön, wieder unter normalen Bedingungen fahren zu können. Das war einer der besten Freitage meiner Saison, der Wagen hat sich von der ersten Runde an prima angefühlt.»

«Was den rohen Speed angeht, so sind wir gut bei der Musik, mit der Fahrzeugbalance hingegen bin ich noch nicht zufrieden. Wenn die passt, dann geht das noch besser. Für den Anfang war das alles mal vielversprechend.»



Jonathan Eddolls, der leitende Renningenieur von AlphaTauri, stellt fest: «Im ersten Training lag der Schwerpunkt auf dem Test mit den 2021er Reifenmischungen von Pirelli. Wir hatten zudem einige neue Teile mitgebracht, die es auszuloten galt. Als Ergebnis davon haben wir weniger Abstimmungsarbeit als üblich erledigen können.»



Nach dem guten Team-Ergebnis von Ferrari in der Türkei und dem gleichzeitigen Ausrutscher von AlphaTauri liegt die grössere Scuderia nun 41 Punkte vor der kleineren. Gasly sagt: «Natürlich haben wir darauf gehofft, Ferrari in der Markenwertung noch zu überholen. Aber man muss auch realistisch sein. Ferrari hat so viele Punkte geholt, dass sie nun fast ausser Reichweite sein. Gleichzeitig hat sich unser Ziel nicht geändert: Wir wollen aus jedem Rennen das Maximum holen, und wir haben in weniger WM-Läufen 2020 schon jetzt mehr Punkte als je zuvor in einer GP-Saison geholt. So muss es weitergehen!»





2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665





1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0