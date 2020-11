Ferrari schwach: Vettel auf Platz 12, Leclerc nur 14.

​Die Ferrari-Fahrer kommen in Bahrain noch nicht auf Touren: Rang 12 für Sebastian im zweiten freien Training, nur 14. Platz für Charles Leclerc. Die roten Renner sind zu wenig gut ausbalanciert.

Vom Ferrari-Aufwärtstrend der letzten Wochen ist in der Wüste von Sakhir bislang wenig zu spüren: In beiden freien Trainings auf dem Bahrain International Circuit kam kein Ferrari unter die besten Zehn – Charles Leclerc im ersten Training Elfter, Sebastian Vettel Zwölfter, in den zweiten 90 Minuten gab es die Ränge 12 (Vettel) und 14 (Leclerc).

Teamchef Mattia Binotto: «Generell fahren wir mit weicheren Reifen als vor einem Jahr, schon damals war der Abbau der Hinterreifen markant. Alles deutet darauf hin, dass wir im Rennen wohl mit mittelharten und harten Walzen fahren müssen. Die weichen halten einfach nicht.»

«Wir haben zahlreiche kleine Fahrfehler erlebt. Das liegt daran, dass unser Auto noch zu wenig gut ausbalanciert ist. Mit den härteren Mischungen werden wir konkurrenzfähiger sein als auf dem weichen Pirelli. Jetzt haben wir einen Abend voller Datenstudium vor uns, um morgen ein besseres Auto zu haben.»

Charles Leclerc widmete sich der Arbeit mit den 2021er Mischungen, die Alleinausrüster Pirelli mitgebracht hatte. Binotto findet: «Das hat auch nicht geholfen, um an der Leistungsfähigkeit des Fahrzeugs zu feilen. Charles tut sich im Moment schwerer als Sebastian, die richtige Balance des Autos zu finden.»





2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665





1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0