Alex Albon: Selbstkritik nach Crash im 2. Training

Schwacher Trost: Alex Albons RB16 wurde beim Crash nicht so stark beschädigt wie befürchtet

Red Bull Racing-Star Alex Albon war der Einzige, der am Trainingsfreitag in der Wüste von Bahrain einen Crash produzierte. Nach dem Abflug übte sich der 24-Jährige aus London in Selbstkritik.

Es war nicht der erste harte Crash, den Alex Albon in diesem Jahr produzierte. Im zweiten freien Training zum ersten Bahrain-Kräftemessen setzte er seinen RB16 ausgangs der letzten Kurve in die Reifenstapel, nachdem er zuvor neben die Strecke geraten war. «Ich fühle mich okay und es ist ja nicht mein erster Crash, ich habe mich daran gewöhnt», erklärte er im TV-Interview mit einem schiefen Lächeln.

Und der Red Bull Racing-Pilot gestand freimütig: «Ich hätte die Runde abbrechen sollen, ich war überrascht vom fehlenden Grip und es war ein ziemlich schräger Winkel für einen Crash, das machte also überhaupt keinen Spass. Aber alls ist gut. Ich habe etwas Tempo rausgenommen, aber es reichte nicht. Und wenn du mit einem Reifen auf dem Astroturf bist und mit dem anderen auf der Piste, die Grip bietet, dann reisst es dir das Heck weg.»

Zuvor war er mit seinem Dienstwagen ziemlich zufrieden. «Im ersten Training fühlte sich das Auto von Anfang an gut an und in der zweiten Session habe ich den einige Dinge ausprobiert, die nicht ganz funktioniert haben. Aber das betraf mehr das Fahren, es ging darum, Tempo zu finden», fasste Albon zusammen.

Teamchef Christian Horner erklärte gegenüber Sky Sports F1, dass der Schaden nach dem ersten Augenschein doch nicht so gross war, wie befürchtet. «Das Monocoque sah ganz okay aus und der Motor auch, ausserdem war nicht das Renngetriebe drin, aber die Jungs werden in dieser Nacht sicherlich viel zu tun haben.»

2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665

1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768