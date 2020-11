Hamilton kritisiert Pirelli: «Hatten 2 Jahre Zeit»

Pirelli brachte einen Prototypen-Reifen nach Bahrain, der bei den GP-Stars nicht gut ankam. Weltmeister Lewis Hamilton fand nach dem zweiten freien Training deutliche Worte, als er darauf angesprochen wurde.

Zwei Sätze der 2021er-Prototypen der Härte C3 bekam jeder GP-Star zum Start des Bahrain-Wochenendes von Pirelli ausgehändigt, um die Reifen fürs nächste Jahr auszuprobieren, und das erste Feedback dürfte für den italienischen Reifenausrüster eine Ernüchterung sein. Über die neuen Gummis, die sich nicht nur in der Zusammensetzung, sondern auch bei der Konstruktion und Form von ihren Vorgängern unterscheiden, war von den Piloten kaum ein gutes Wort zu hören.

Besonders deutlich fiel die Kritik von Lewis Hamilton aus. Der Weltmeister erklärte: «Jedes Jahr haben wir an jedem Rennwochenende ein Team von Pirelli vor Ort und ich habe den grössten Respekt vor den Jungs, die unsere Reifen an die Strecke bringen und um unsere Sicherheit bemüht sind. Sie machen einen unglaublichen Job. Aber leider hatten wir in den letzten beiden Jahren die gleichen Gummis, denn die letzten Prototypen, die Pirelli wie üblich zum Jahreswechsel einführen wollte, waren ein ganzes Stück schlechter als die Vorgänger.»

«Sie hatten also zwei Jahre Zeit, um einen besseren Reifen zu konstruieren und nun haben wir einen Reifen, der drei Kilo schwerer ist, was auf einer Runde etwa eine Sekunde ausmacht. Ich weiss, für die Fans macht das keinen grossen Unterschied, aber aus Sicht der Fahrer ist das etwas anderes. Wir arbeiten mit Marken und Partnern zusammen, die bei der Technologie eine Führungsrolle übernehmen und Dinge vorantreiben. Aber wenn sie nach zwei Entwicklungsjahren einen Rückschritt machen, dann weiss ich auch nicht, was los ist», klagte der 94-fache GP-Sieger, der in beiden Trainings die Bestzeit aufstellte.

Trotzdem stellte Hamilton klar: «Es fühlt sich definitiv nicht gut an, darauf zu fahren, und das bereitet natürlich Sorgen. Ich würde es bevorzugen, die aktuellen Reifen zu behalten, wenn diese das Beste sind, was sie hinbekommen, und sie sind eindeutig die bessere Wahl. Dann wäre es auch besser, wenn wir einfach dabei bleiben.»

