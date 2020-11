Mario Isola (Pirelli): Glücklich mit den neuen Reifen

Mario Isola zeigt sich von der deutlichen Kritik der Formel-1-Piloten an den 2021er-Reifen wenig beeindruckt. Der Formel-1-Rennchef von Reifenausrüster Pirelli zeigt aber auch Verständnis für die Klagen der Fahrer.

Der siebenfache Champion Lewis Hamilton und der vierfache Weltmeister Sebastian Vettel waren sich nach dem Trainingsfreitag in Bahrain einig: Die neuen 2021er-Reifen, die sie in der Wüste von Pirelli zu Versuchszwecken bekommen haben, sollten gar nicht erst zum Einsatz kommen. Beide sprachen sich dafür aus, die aktuellen Gummis auch im nächsten Jahr einzusetzen. Kritik an den neuen Reifen gab es auch von anderen Piloten.

Pirelli-Formel-1-Rennchef Mario Isola zeigt Verständnis für die Klagen der GP-Stars, schliesslich wurden die 2021er-Reifen mit den 2020er-Autos getestet. «Die heutigen Autos sind für die aktuellen Reifen entwickelt worden, die nun seit zwei Jahren zum Einsatz kommen, denn es handelt sich um die gleichen Produkte, die bereits 2019 genutzt worden waren», betonte er in seiner virtuellen Presserunde.

«Ich habe verschiedene Kommentare gehört, darunter etwa auch einen Funkspruch, ich glaube von Max Verstappen, der sich über Untersteuern beklagte», fuhr der Italiener fort. «Wir haben die Teams davor gewarnt, und sie ermutigt, ihr Set-up zu ändern, um das zu korrigieren und das Auto neu auszubalancieren. Aber diesmal haben sie sich vor allem aufs Datensammeln konzentriert, und nicht darauf, die Performance der Reifen zu nutzen. Und die Fahrer fühlen vor allem die Performance.»

Isola ist sich sicher: «Im nächsten Jahr werden die Teams ihre Fahrzeugabstimmung anpassen, und ich bin überzeugt, dass sie einen Weg finden werden, um die Leistung der Reifen zu nutzen. Bei den Entwicklungstests und in Portimão konnten wir keinen grossen Leistungsunterschied zwischen den alten und den neuen Reifen ausmachen, diesmal lag er etwa zwischen sechs und sieben Zehntel. Aber ich glaube, dass ein mögliches Performance-Defizit im Verlauf der Saison wettgemacht werden kann. Wir sind zufrieden mit den 2021er-Reifen, die wir homologiert haben und natürlich muss das Auto angepasst werden, weil sich die Vorderreifen auch im Profil unterscheiden.»

2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665

1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768