Ross Brawn: «10 WM-Titel für Hamilton möglich»

​Lewis Hamilton reisst derzeit einen Formel-1-Rekord nach dem anderen nieder. Formel-1-Sportchef Ross Brawn warnt die Gegner: «Ich halte es für möglich, dass Hamilton zehn Mal Weltmeister wird.»

Mercedes-Star Lewis Hamilton strebt der magischen Marke 100 entgegen: Der Unersättliche steht derzeit bei 97 Pole-Positions und 94 GP-Siegen. Es gibt keinerlei Anzeichen dafür, dass der Erfolgshunger des Engländers gestillt ist. Sein Landsmann Nigel Mansell findet: «Lewis Hamilton wird nur von einem Faktor beschränkt – nämlich von sich selber. Wenn das innere Feuer lodert, wenn er sich weiter so motivieren kann, dann gibt es für Hamilton fast keine Grenzen.»

Formel-1-Sportchef Ross Brawn hat mit den erfolgreichsten beiden Grand-Prix-Fahrern gearbeitet, mit Michael Schumacher und Lewis Hamilton. Er sagt meinem Kollegen Andrea Cremonesi von der Gazzetta dello Sport: «Wir sprechen hier von zwei ganz aussergewöhnlichen Fahrern, Messlatten für ganze Generationen. Die Leistung von Lewis in der Türkei hat mich an Michael erinnert – wie er von einer ungünstigen Startposition bei schwierigsten Bedingungen zum Sieg gefahren ist.»

«Natürlich höre ich immer wieder – Schumacher und Hamilton sassen auch in den besten Autos, aber ich sehe das eher umgekehrt. Sie sitzen in diesen Rennwagen, eben weil sie so gut sind.»

«Wir sprechen hier von zwei komplett unterschiedlichen Persönlichkeiten. Michael war sehr auf die Familie bezogen, abseits der Rennstrecke war er eher ruhig. Lewis hingegen hat ein sehr intensives Programm neben dem Rennsport, mit Musik, Mode und dem allem. Was sie verbindet, das sind Schwierigkeiten in einem grösseren Rahmen. Wir kennen den Willen von Lewis, Dinge auf diesem Planeten zum Besseren zu bewegen. Solche Absichten hatte Michael auch, aber seine Bemühungen spielten sich eher im Hintergrund ab.»



Wo wird das enden mit Lewis Hamilton? Kann er am Ende sogar zehn Mal Weltmeister werden? Ross Brawn sagt: «Ja, das halte ich für möglich. Er fährt für ein exzellentes Team, und er hat gewiss noch drei oder vier Jahre an der Spitze. Im Moment fällt es mir schwer, jemanden zu erkennen, der ihn aufhalten soll.»





2. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:28,971 min

2. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +0,347 sec

3. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,365

4. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,432

5. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +0,491

6. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +0,580

7. Lando Norris (GB), McLaren, +0,870

8. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +0,900

9. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +0,929

10. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,043

11. Esteban Ocon (F), Renault, +1,114

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,139

13. Carlos Sainz (E), McLaren, +1,300

14. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,436

15. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,656

16. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,878

17. Kimi Räikkönen (FIN), Alfa Romeo, +1,957

18. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +2,002

19. Romain Grosjean (F), Haas, +2,148

20. George Russell (GB), Williams, +2,665





1. Training, Bahrain

1. Lewis Hamilton (GB), Mercedes, 1:29,033 min

2. Valtteri Bottas (FIN), Mercedes, +0,449 sec

3. Sergio Pérez (MEX), Racing Point, +0,967

4. Carlos Sainz (E), McLaren, +0,985

5. Pierre Gasly (F), AlphaTauri, +1,016

6. Max Verstappen (NL), Red Bull Racing, +1,261

7. Alex Albon (T), Red Bull Racing, +1,269

8. Esteban Ocon (F), Renault, +1,351

9. Lance Stroll (CDN), Racing Point, +1,393

10. Daniel Ricciardo (AUS), Renault, +1,475

11. Charles Leclerc (MC), Ferrari, +1,556

12. Sebastian Vettel (D), Ferrari, +1,595

13. Robert Kubica (PL), Alfa Romeo, +1,699

14. Romain Grosjean (F), Haas, +1,799

15. Kevin Magnussen (DK), Haas, +1,821

16. Antonio Giovinazzi (I), Alfa Romeo, +1,863

17. Daniil Kvyat (RUS), AlphaTauri, +1,987

18. Lando Norris (GB), McLaren, +2,359

19. Nicholas Latifi (CDN), Williams, +3,439

20. Roy Nissany (IL), Williams, +3,768





WM-Stand nach 14 von 17 Rennen

Fahrer

1. Hamilton 307 Punkte

2. Bottas 197

3. Verstappen 170

4. Pérez 100

5. Leclerc 97

6. Ricciardo 96

7. Sainz 75

8. Norris 74

9. Albon 70

10. Gasly 63

11. Stroll 59

12. Ocon 40

13. Vettel 33

14. Kvyat 26

15. Nico Hülkenberg (D) 10

16. Räikkönen 4

17. Giovinazzi 4

18. Grosjean 2

19. Magnussen 1

20. Latifi 0

21. Russell 0



Marken

1. Mercedes 504

2. Red Bull Racing 240

3. Racing Point 154

4. McLaren 149

5. Renault 136

6. Ferrari 130

7. AlphaTauri 89

8. Alfa Romeo 8

9. Haas 3

10. Williams 0